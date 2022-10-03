Melikgazi Belediyesi, öğrencilere temiz çevre bilinci aşılamak adına farkındalık oluşturmak için Gülük Mahallesi’nde Birlik Mensucat İlkokulu öğrencileriyle birlikte çevre temizlik çalışması yaptı.

Melikgazi Belediyesi, öğrencilere temiz çevre bilinci aşılamak adına farkındalık oluşturmak için Gülük Mahallesi’nde Birlik Mensucat İlkokulu öğrencileriyle birlikte çevre temizlik çalışması yaptı.

Temiz çevre için farkındalık oluşturmak adına öğrencilere uygulamalı çevre bilinci aşılandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklarımıza yönelik yerinde ve uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyeti çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin sahada uygulamalı aldıkları eğitim, bana göre en unutulmaz eğitim oluyor. Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü olarak mahallelerimizde temizlik kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Mahallede başlatılan ’temiz çevre, temiz toplum’ kampanyasına bizde belediye olarak destek olduk. Öğrencilerle beraber temizlik ekiplerimiz sahada temizlik yaptı. Yaşadığı çevreyi temiz tutan bireyler yetiştirmek adına çocuklarınızı hayata hazırlamak gerekli. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız, çocuklarımız, bu konuda daha duyarlı olarak çevreyi kirletmeme adına ellerinden gelen gayreti gösterirler. Çalışmaya katılan okul yöneticilerine, mahalle muhtarımıza ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.