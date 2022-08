Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde bir çok proje çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş beldede geçtiğimiz yıl yapımına başlanan bir çok projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceleyen Başkan Demirtaş, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yaptıkları butik terminalin 3 ay içerisinde hizmete başlayacağını söyledi. Amaçlarının Gülüç’ün gelişimini sağlarken vatandaşlarında yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Demirtaş “Şehirlerarası yolcu taşımacılığında hem otobüsler hem de yolcular büyük sıkıntılar yaşıyor. Gelen yoğun talep üzerine 2019 yerel seçimlerinde sözünü verdiğimiz butik terminalimizin inşaatını tamamladık. Ufak-tefek işleri kaldı. Burada 6 ofis, büfesi, bekleme alanları ve peronlar olacak. Vatandaşlarımız otobüsünü beklerken ihtiyaçlarını giderebilecek, çayını kahvesini içebilecek. Yazın güneşte, kışın kardan yağmurdan korunabilecekler. Burada vatandaşlarımız için her türlü konforu düşündük. İnşallah 3 aya kadar tüm çalışmaları tamamlayıp butik terminalimizi halkımızın hizmetine açacağız. Bu yatırımın hem Gülücümüze hem de Ereğli’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Demirtaş belde deki mahalle ve caddelerde parke, kaldırım, çevre düzenlemesi, çocuk parkı gibi çalışmalarında aralıksız devam ettiğini söyledi. Demirtaş açıklamasında “Beldemizde ki mahalle ve sokaklarımızda bozuk yol neredeyse yok denecek kadar az. İhtiyaç olan yerlere zaten hemen müdahale ediyoruz. Alt yapı anlamında çok şükür bir sıkıntımız yok. Gülüç her geçen gün büyüyor. Yeni ihtiyaçlar çıkıyor, onları da belli bir program dahilinde yapıyoruz. 2004 yılında “Daha yaşanabilir bir Gülüç” vaadiyle halkımızın karşısına çıkmıştık. Halkımızda bize görevi verdi. Bende tüm ekibinle birlikte bu vaadimi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gülüç’te çok şey değişti. Hayata geçirdiğimiz 10’larca projemiz var ama yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gülüç’te daha yapacağımız çok iş var. Biz ilk günkü heyecanımızla halkımız için sosyal ve kültürel projeler, alt yapı, üst yapı, yeni eserleri yapmak için canla başla çalışıyoruz. Hizmet çıtasını her geçen gün yükseltiyoruz. Belki elimizde çok büyük imkanlar yok ama biz şu ana kadar Gülüç Belediyesi’nin kapasitesinin üzerinde projeleri hayata geçirdik. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen Gülüç’e hizmet getirebilmek için gerek bakanlıklarda, gerek genel müdürlüklerde ve gerekse bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarda çalmadık kapı bırakmıyoruz. Yaptığımız işi aşkla heyecanla yapıyoruz. Bizim için yaptığımız çalışmalardan sonra halkımızın bir ‘Allah razı olsun’ demesi yeterli. Sağolsun Gülüç halkıda yaptığımız her hizmette bizi yalnız bırakmadı, hep destekledi. Belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çalışanlarımız ve Gülüç halkı ile birlikte el ele, omuz omuza vererek çalışıyoruz. Daha başka projelerimizde var. İddia ediyorum, Gülüç dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçirdiği projelerle bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek” diye konuştu.