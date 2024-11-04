Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde, başkan vekilliği için yapılan oylamada AK Parti’nin adayı Atilla Tarık Semiz galip geldi. Gülüç Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen gizli oylamada, Semiz 5 oy alarak başkan vekili seçildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediyede görevli bir kadın çalışana yönelik "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve cezasının ardından 31 Ekim’de Eskişehir’de gözaltına alınarak cezaevine konulmuştu.

Bu gelişme üzerine, başkan vekilliği için seçime gidilmesi kararı alındı. Gülüç Nikah Salonu’nda düzenlenen meclis toplantısında, AK Parti adayı Atilla Tarık Semiz ile İYİ Parti adayı Sedat Taşdelen arasında geçen başkan vekilliği yarışında, gizli oylama sonucunda Semiz 5, Taşdelen ise 4 oy aldı. Seçimin ardından, AK Parti Gülüç Belde Başkanlığı’na geçen Atilla Tarık Semiz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve partililer tarafından tebrik edildi.