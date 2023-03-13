Kayseri İsmail Gökçek U15 Ligi, bu hafta oynan karşılaşmalarla start aldı.

U15 Ligi’nde mücadele eden Gültepespor, güçlü rakibi Talasgücü Belediyespor’u yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Gültepespor, Erkilet Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini tek golle geçti. Kıran kırana geçen mücadele galip gelen Gültepespor, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman, “İyi bir başlangıç yarı yarıya başarı demektir. İlk maçımızda galip gelerek iyi bir başlangıç yaptık. Biz lige haftalar öncesinde hazırlanmaya başladık. Bu çalışmalarımızın da meyvesini ilk maçta almak sevindirdi. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.