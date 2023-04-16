Gültepespor Başkanı Salih Külhancıoğlu; "U16 takımımızla Türkiye Şampiyonasına gideceğiz. Bu takımı oluşturmamızda Serdar Yılmaz’ın payı büyük. İnşallah Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

2022-2023 futbol sezonunda U16 Ligi’nde Kayseri şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Gültepespor U16 takımı dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. U16 Ligi’nde Kayseri şampiyonu olarak Gültepespor 27-29 Nisan’da Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek. Türkiye genelinde şampiyonaya kalan 114 takımdan biri olan Gültepespor, Nevşehir grubunda mücadele edecek. İftar yemeğine Gültepespor Başkanı Salih Külhancıoğlu, Futbol Şube ve Alt yapı sorumlusu Serdar Yılmaz, Teknik Direktör Ahmet Duman, antrenörler ve oyuncular katıldı. Gültepespor Başkanı Salih Külhancıoğlu, “Gültepespor yönetimi olarak güçlenmeye devam ediyoruz. Büyümeye ilerlemeye devam ediyoruz. U16 takımımızla Türkiye Şampiyonasına gideceğiz. Bu takımı oluşturmamızda Serdar Yılmaz’ın payı büyük. İnşallah Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Futbol Şube ve Alt Yapı Sorumlusu Serdar Yılmaz ise, “Bu çocuklarımızın hepsi cevher. Bu gençler Türkiye Şampiyonasına gidecek. Belki de bunların arasından yeni Sergen Yalçın’lar yeni Arda Turan’lar çıkacak. Bunlara destek vermeye devam edeceğiz. Kendini spora adamış bir insan olarak her zaman alt yapıya destek verdim, vermeye devam edeceğim. Çocuklarımız kendini spora adayacak kötü alışkanlıklara bulaşmayacak. Futbol severler bizim çatımızın altında birleşecek. Kayseri Şampiyonu oldular beni gururlandırdılar şimdi de Türkiye Finallerine gidecekler” diye konuştu.