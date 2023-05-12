Kayseri Süper Amatör küme ekiplerinden Gültepespor, altyapısında altın çağını yaşıyor. Bu sezon U-14 ve U-15 Ligi’nde grup şampiyonu olarak Play-Off oynayan ekip U-16’da ise Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Gültepespor, son yıllarda altyapısına yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya başladı. Gültepespor altyapıdaki yapılanmasının yanı sıra teknik ekipteki gençleşme operasyonu ile dikkat çekti. Gültepespor Teknik Direktörü Ahmet Duman, başarılarının tesadüf olmadığını söyledi. Duman; “Güzel bir oyuncu havuzumuz var. Spor okullarında eğitimini verdiğimiz sporcularımıza Gültepespor bünyesinde liglere katılma imkanı sunuyoruz. Genç, dinamik ve başarılı teknik heyetimiz Salih Külahçıoğlu, Recep Daşlı, Faruk Duman, Şinasi Koyuncu ve İzzet Pala hocalarımın da ilgi alaka ve destekleri ile Kayseri futboluna hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bir gençlik kulübü olarak U-14 Ligi’nde şampiyon olup Play-Off oynadık. U-15 Ligi’nde şampiyon olup Play-Off oynadık. U-16 Ligi’nde namağlup şampiyon olup Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil ettik. Çok iyi bir futbol ortaya koymamıza rağmen Türkiye Şampiyonası’na yaşadığımız şanssızlıklar neticesinde veda ettik. Devam eden U-17 Ligi’nde yine zirve mücadelesi veriyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Hep birlikte daha iyi yerlere gelebilmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.