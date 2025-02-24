Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Gültepespor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Kalespor’u ikinci yarıda 6-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla tamamladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 No.lu Saha

Hakemler: M.Emin Varol, Umut Enes Kaya, Ensar Küçük

Gültepespor: Abdullah Aytekin, Samet Çakır, Arda Ekinci, Şeref Eren, Mustafa Gümüş (Dedehan Durmuş dk. 46), Cemalettin Berke Mavili (Gökhan Eren dk. 46), Hasan Efe, Yiğit Gürbüz, Ebubekir Düşgün, Onur Efe (Mustafa Demir dk. 46), Yavuz Selim

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Kalespor: Yiğit Karaca, Samet Çadır, Mert Yalçınkaya, Ebubekir Aşık, Yusuf Tükel, Cenk Özdamar, Hüseyin Arda Kurtuluş, Emirhan Şen, Mevlüt İsa Ünal, Furkan Karataş, Enes Efe Yalçınkaya

Goller: Hasan Narin (dk. 48), Yavuz Selim (dk. 65, dk. 68, dk. 71 ve dk. 74), Mustafa Demir (dk. 80) (Gültepespor), Samet Çadır (dk. 12) (Kalespor)

Kaynak: İHA