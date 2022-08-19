Sinop’un Boyabat ilçesinde aracı yanmış kendisi de gölette ölü bulunan Gülten İnan’ın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde aracı yanmış kendisi de gölette ölü bulunan Gülten İnan’ın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde meydana geldi. Köylüler tarafından Gökırmak üzerindeki Fevzi Çakmak Köprüsü mevkisinde yol kenarında bir otomobil yanmış halde bulundu. Ancak aracın sahibine ulaşılamadı. Ailesiyle görüşen ekipler kendisinin evde olmadığını öğrenmesi üzerine 52 yaşındaki Gülten İnan için arama çalışmaları başlatıldı. Yakın çevrede hassas burunlu köpek ve deniz polisleriyle arama yapan ekipler ilk gün kadına ait bir buluntuya rastlamadı. Ertesi sabah kadının cansız bedeni, aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında erkek kardeşi tarafından bulundu, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Katil zanlısı tutuklandı

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişletilerek cinayet şüphelileri araştırıldı. Gülten İnan’ın kavgalı olduğu öğrenilen Kadir K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine sevk edildi.