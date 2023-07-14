Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 15 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanında tutulacak demokrasi nöbetine tüm Mersinlileri davet etti.

Gültak, 15 Temmuz darbe girişiminin 7’inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Ağır silahlarla masum ve sivil insanlarımızı hedef alarak hain emellerine ulaşacağını sanan zavallı, hain FETÖ mensupları, o gün cumhuriyetimizin temel değerlerine, milli irademize, birliğimize ve kardeşliğimize karşı giriştikleri hain saldırı ile ülkemize diz çöktürmeyi hedeflemiştir. Ancak o tarihi gecede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülkemizin dört bir yanında demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık için meydanlara inen kahramanlarımız, hain darbecilere ve destekçilerine hiç ummadıkları bir yanıt vermiştir” dedi.

Açıklamasında, “Milletimizin büyük azim ve kararlılığıyla 15 Temmuz 2016 gecesinde Kurtuluş Savaşımızın da özü olan ‘Çanakkale ruhu’ yeniden canlanmış ve Türk milleti yeni bir kahramanlık hikayesi, yeni bir destan daha yazıp insanlık tarihine hediye etmiştir” diyen Başkan Gültak, şöyle devam etti; “Aziz milletimiz gösterdiği direnişiyle hem darbe girişimini püskürtmüş, hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü engellemiştir. Aziz Türk milleti, ne FETÖ ne PKK destekçileri ne de içerideki veya dışarıdaki uzantılarına asla pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Çanakkale ruhu ile darbecilere karşı yekvücut olup direnişe geçen, vatanı, özgürlüğü, demokrasi ve istikbali için çekinmeden canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Mersinlileri o gün Cumhuriyet Meydanında tutacağımız demokrasi nöbetine davet ediyorum."

"Türkiye tek yürek oldu"

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ise yaptığı açıklamada, ”15 Temmuz ‘da Türkiye tek yürek olarak tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden aziz milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Vatanını seven herkes meydanlardaydı”

Milletin onurlu mücadelesinin 15 Temmuz hain darbe gecesini unutulmaz kıldığını söyleyen Aldemir, “Tüm Türkiye tek yürek hain darbe girişimini bertaraf edip o gece tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır. Söz konusu vatan olduğunda aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşında olduğu gibi üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir. Türk milleti, vatanına göz dikenlere demokrasi ile karşılık vermiş, hain planlarını başlarına yıkmıştır. Tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiştir" dedi.