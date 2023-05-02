Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mülkiyeti belediyeye ait 3 bin metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki arazinin satışıyla ilgili muhalif meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt vererek, "Önce kendi geçmişinize bakın. Çamur atmakla Gültak’ı kirletemezsiniz. Sizin döneminizde bu arsa gümbürtüye gidiyordu. Bizim dönemimizde kurtarıldı. Sizlerin 2010 yılında peşkeş çektiğiniz araziyi bu dönemde biz kurtardık ve belediyemize kazandırdık” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Mayıs Ayı İlk Olağan Toplantısını, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste, 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesiyle ilgili gündem maddesi oybirliği ile komisyonlara havale edildi. Ardından bir önceki toplantıda oyçokluğu ile reddedilen ancak ilgili yasa ve yönetmelikle başkanlık makamınca yeniden meclise gelen; Karacailyas Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait 3 bin metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazın satışı konusu görüşüldü. Başkan Gültak, “Konuyu, yasanın bana verdiği yetkiye istinaden meclise iade ettim ve bu gündemde ısrar kararı arayacağım” diye konuştu. Gündem maddesi, muhalif üyelerin ret oyuna karşılık meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

“Çamur atmakla Gültak’ı kirletemezsiniz, önce kendi geçmişinize bakın”

Bunun üzerine söz alan muhalif meclis üyeleri, aynı gündemin yeniden meclis toplantısına gelmesini eleştirdi, söz konusu arazinin satışı için neden ısrar edildiği yönünde eleştiriler yöneltti. Eleştirilere yanıt veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Sizlerin kafanızdaki soru işaretleri ahirete kadar devam eder. Tabi sizleri tatmin etmek zorunda da değilim. Vatandaşlarımız tatmin olsun benim için yeterlidir. Vatandaşa hizmet etmek için geldim. Vatandaş, 14 Mayıs’ta da Mart 2024’te de cevabını verir. Sizler de o gün geldiğinde cevabınızı alırsınız. Hep birlikte göreceğiz. Hayaller kurun bakalım. Çamur atmakla Gültak’ı kirletemezsiniz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Siz önce kendi geçmişinize bakın” ifadelerini kullandı.

Söz konusu arazinin, 2010 yılındaki belediye yönetimi tarafından başkalarına peşkeş çekildiğini kaydeden Gültak, “Geçen meclis toplantısında da anlatmıştım bu arsanın akametini, nereden aldığımızı, niye mahkemeye verdiğimizi, şufa hakkımızı neden kullandığımızı. Bunları hep unutmuşsunuz. Bu durumun sizlerin döneminde yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Fakat işinize gelmeyince ‘neyse’ diyorsunuz. Oysa sizin döneminizde bu arsa gümbürtüye gidiyordu. Bizim dönemimizde kurtarıldı, bunu milletimiz bilsin. Sizlerin 2010 yılında peşkeş çektiğiniz araziyi bu dönemde biz kurtardık ve belediyemize kazandırdık” şeklinde konuştu.

“Ben, o dönemin yönetiminin peşkeş çektiği araziyi kurtaran adamım”

Muhalif meclis üyelerine seslenen Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Şaibenin, kimin üzerinde olduğu belli. Buradan kamuoyuna duyurulur. 2010 yılında kim görevde ise kim o arsanın bu pozisyona gelmesiyle hangi meclis üyeleri el kaldırdıysa, onlar gitsin kendilerini temizlesin. Ben değil. Ben, o dönemin yönetiminin peşkeş çektiği araziyi kurtaran adamım. Benim üzerime parayla, malla, mülkle, şaibeyle gelmeyin. Millet yemez bunları. Gültak’ı herkes tanıyor bu memlekette. Ben 3 günlük siyasetçi değilim. Mal varlığım belli, çocuklarımın, eşimin mal varlığı ve hayatı belli. Bana bunlarla gelmeyin. Sokaktaki vatandaş bunu yemez. Siz, o dönemin yöneticileri olarak önce üzerinizdeki şaibeleri kaldırın. Milleti imar uygulaması ile 200 metrekare hissedar edin, adam size dava açsın, sonra da başkasına devretsin. Biz bunları tespit ediyoruz, biz dava açıyoruz, araziyi elde ediyoruz. Kalkmış diyorsunuz ki ‘şaibe var, adamla görüştünüz, ucuza satıyorsunuz’ diye. Aklımızla mı dalga geçiyorsunuz? Dinime küfreden Müslüman olsa.”

“Bu arazinin 2010’da peşkeş çekildiğini kanunlarla ve evraklarla ispatlıyoruz”

Eleştirilerine, “Gerçekten sizin geçmişiniz çok temiz değil. Karıştırdıkça da ortaya çıkıyor” diyerek devam eden Gültak; “Bugün mahkemeye de gitseniz, mahkemenin yazacağı yer ya Ticaret Odası ya Emlakçılar Odası ya da SPK lisanslı dış piyasaya olacak. Mahkeme Mars’tan, uzaydan birilerini çağırmaz. Ticaret Odası ve Emlakçılar Odasına yazıp cevap almışız. SPK lisanslı uzmana da yazmışız, arsanın fiyatı bir tık daha yükselmiş. O gün ihalesi de açık, ilana çıkacağız. Eğer dediğiniz gibi bedeli 20 milyon lira ise eğer, 11-12’ye alıp 20’ye satsınlar.

Yüzde 100 kar, buyurun açık ihale. Yok, bu siyaset Akdeniz’e ve insanlarımıza bir şey kazandırmaz. Bunları geçin. Biz sizin ne kadar arazi sattığınızı biliyoruz. Bu arazinin 2010’da peşkeş çekildiğini kanunlarla ve evraklarla ispatlıyoruz. Siz, dönüp 2010 yılında burada belediye başkanı ve meclis üyesi olanlara hesap sorun. Niye imar uygulamalarıyla X kişiyi 200 metrekare orada hissedar edip o güzelim araziye ortak etmiş? Siz onun hesabını verin. Bize hesap sormayın. Böyle yapmayın, yaptıkça batıyorsunuz. Bu tür iddialarınızla resmi kurumları da zan altında bırakıyorsunuz” ifadelerini kullandı.