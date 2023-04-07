Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2022 yılı faaliyet raporu ve gelir-gider dengesine yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Vergi tahsilatlarımız yüzde 60 oranında arttı. Fakat öz kaynaklara gelince, niye üzerinize alınmıyorsunuz? Neden öz kaynak oluşturmadınız, neden borç bıraktınız? Belediyenin tüm arsalarını, malını, mülkünü satmışsınız. Bize borç bırakmışsınız ama bugün gelip hesap soruyorsunuz” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Nisan Ayı İkinci Birleşimini Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantının açışılında, başkanlık makamının 2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 4 yılda hayata kattığı, Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmetler, proje ve yatırımları tanıtan filmin gösterimi yer aldı. Geçen 4 yılı dolu dolu geçirdiklerini söyleyen Başkan Gültak, “Akdeniz’in kazandığını görüyoruz. Çay Mahallesi sakinlerinin katılımıyla dün yine TOKİ evleri için kura çekimi vardı. Hep birlikte, çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle, projeye destek veren herkesle birlikte bu dönemin çalışanları, Çay Mahallesi’nde kentsel dönüşümü hayata geçirerek, Mersin’in siyasi tarihine imza atmışlardır. Hem Çay hem de Barış mahallelerinde, yıllardır yapılmayan kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek bu dönem buna destek veren arkadaşların, çocukları ve torunlarına anlatacakları bir hikayeleri var artık. Bu iş öyle basit bir iş değil. Deprem de bizlere bu işin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. İnşallah 2024’ten sonra da şu an projeleri hazırlanmış, seçim sonrasını bekleyen 5 tane daha kentsel dönüşüm projemiz mevcut” diye konuştu.

“Sırada Çankaya İlköğretim Okulu var”

Huzuru, barışı ve kardeşliği yeniden tesis ettikleri Akdeniz’de kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri desteklediklerinin, kadınlara, gençlere ve çocuklara önem verdiklerinin altını çizen Gültak, “Dönemimizde Eski Muhakemat Binası, İz Bırakanlar Müzesi ve birkaç bina daha hayat buldu, geleceğe yeniden kazandırıldı. Bütün bunlar hep kültürdü, sanattı. Yakın tarihte de valiliğimizle birlikte Çankaya İlköğretim Okuluna da başlıyoruz. Benim de mezun olduğum, 17 yıldır kimsenin görmediği tarihi okulumuz için yenileme projemiz de yakında hayata geçecek” ifadelerini kullandı.

Faaliyet Raporu oyçokluğu ile kabul edildi

Başkan Gültak, ardından yasa gereği Başkanlık Makamının 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunup tartışılması için makamını, geçici olarak vekaleten meclis üyesi Bedriye Kuş’a bıraktı. Bu bölümde de muhalif meclis üyeleri, başkanlık faaliyet raporu hakkında söz alarak eleştirilerini, öneri ve taleplerini dile getirdi. Sonrasında rapor meclisin onayına sunuldu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Akdeniz Belediye Başkanlığı 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesi nedeniyle meclis üyelerine teşekkür eden Gültak, dile getirilen eleştiri ve önerilere de tek tek yanıt verdi. “Yapılan eleştirilerin, verilen bilgiler noktasında da uyuşması gerekir” diyen Gültak, “Etüt ve projelere fazla para aktardığımız söylendi. Teşekkür ediyorum, 2 milyon lirayı bulmuş, daha önce daha azmış. Bu da ne kadar çok iş yaptığımızı gösteriyor. Siz etüt projelerine ne kadar para aktarırsanız, bu, o belediyenin ne kadar çok proje ve iş ürettiğini gösterir” şeklinde konuştu.

“Öz kaynakların hepsini satmış, belediyeyi bitirmişsiniz”

Belediyenin öz kaynaklarını kullanmadığına ilişkin eleştiriye de Başkan Gültak; “2021 yılı vergi 106 milyon 736 bin TL tahakkuk, 71 milyon TL tahsilat. 2022 yılı 157 milyon tahakkuk, tahsilat ise 112 milyon 885 TL. Yani vergi toplamada yüzde 60 artış olmuş. Vergi toplamayan bir belediye değiliz, tahsilatlarımız artmış. Öz kaynaklara gelince, petrol vardı da biz mi içtik? Niye kendi üzerinize alınmıyorsunuz? Neden öz kaynak oluşturmadınız, borç bıraktınız? Her şeyi, tüm arsaları, mali mülkü satmışsınız. Doğru dürüst bir iş de yapmamışsınız. Bize borç bırakmışsınız ama bugün gelip bize hesap soruyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Siz bir kere öz kaynak ne bıraktınız belediyeye? Mesela kira geliri olan ne kadar dükkan bıraktınız? İmarını değiştirdiğiniz ne kadar arazi bıraktınız? Öz kaynakların anasını ağlatmışsınız, bitirmişsiniz, her şeyi satmışsınız” sözleriyle tepki gösterdi.

“İmarı getirerek 20 yıl sonra Akdeniz’in önünü açtık”

Başkan Gültak, yeni imar yasasıyla birlikte Akdeniz Belediyesinin gelirlerinin artacağını da kaydederek, “Orada da bizim emeğimiz çok. 20 yıldır bu şehre gelmeyen imarı getirerek Akdeniz’in önünü açtık. Şu an binlikleri yapma aşamasına geldik. Yaptığımız zaman Hal’den, Nacarlı’ya kadar binlerce dönüm arazi imara açılıyor, lojistik ve sanayi alanları olacak. Böylece buralardan imar gelirlerimiz olacak. Artı, Akdeniz Belediyesinin arazileri olacak. Onlar da öz kaynağın içine dahil olacak” şeklinde konuştu.

Borç ve ihalelere yönelik eleştirilere yanıt

Borç artışı ve ihalelere yönelik eleştirilere de yanıt verdiği konuşmasında Başkan Gültak, “Evet, TL bazında baktığınızda borç artmış ama şöyle bakalım; 2019 yılında 129 milyon TL bütçe, 212 milyon TL de borç vardı. Yani bütçenin neredeyse 2 katı borç vardı. Bugün ise TL bazında artan borcu bütçeye vurduğumuzda komik bir durumda, yani gelirimiz fazla, borcumuz azalmış aslında. ’212 milyon borç, 280 milyona çıktı’ diyorsunuz.

Doğru, itiraz etmiyoruz. Peki, bütçemiz, gelirimiz şimdi nerede? 770 milyon TL seviyelerinde” diye konuştu. Gültak, ihaleleri en şeffaf şekilde yerine getiren belediyelerden biri olduklarının da altını çizerek, “Doğrudan temin sınırlarını bırakın aşmayı, neredeyse kullanmamışız. 47 milyon TL doğrudan temin hakkımız varken, biz 12-13 milyonda kalmışız. Büyük ihalelerimizi de e-ihale yapmışız, şeffaf bir belediyecilik göstermişiz. Bizim bütün ihalelerimiz açık ve şeffaftır, kamuoyunun gözleri önündedir” dedi.

“Kentsel dönüşümde en zoru biz başardık, vatandaşı ikna ettik”

Başkan Gültak, yerinde kentsel dönüşüm projelerinin Çay ve Barış mahallelerinde gerçekleşmesinde de büyük emekleri olduğunun altını çizerek şöyle konuştu; “Kentsel dönüşümün olabilmesi için o bölgede yaşayan insanların ikna edilmesi lazım. Bu iknayı biz yapıyoruz. Yani siz insanları ikna etmeden, istediğiniz kadar para ayırın, proje hazırlayın kentsel dönüşümü yapamazsınız. Bu işin en zor ayağı; yüz birim üzerinden yüzde 90’ı ikna. Gerisi yüzde 10. İnşaat yapmak kolay, ihaleye çıkarsın, X kişi alır, parayı koyarsın, 12 inşaat var. Bir, 1 buçuk yılda bitirirsin. En zor iş iknadır. Karşımıza insanları aldık, yaşlısı var, genci var. Her şeye rağmen insanları yüzde 94 oranında ikna ettik. Bunu nereye koyacaksınız? Bu ikna nasıl oluyor musunuz? Güvenmediğiniz kimseye malınızı vermezsiniz. Siz ne derseniz deyin, demek ki insanlar bize güveniyor. Bu bir gururdur, şereftir ve başarıdır. İkna olmadan kentsel dönüşüm de olmaz. Aksi halde kavga çıkar. Belediyemize gelip şikâyet eden tek bir vatandaş gördünüz mü? Yok. Niye? İkna olmuşlar. Peki, kim ikna etti? Siz mi, TOKİ mi? Hayır biz ettik. Yani en zorunu başardık. Sonra projelerin de hepsini biz yaptık. Yıkım ve moloz taşımayı biz yaptık. Mahkeme işlerinin hepsini biz takip ettik. Tapu işlerini biz takip ettik.”