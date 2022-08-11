Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017 yılında evlerden erzak çalmak isteyen PKK terör örgütü mensuplarınca henüz 15 yaşında iken şehit edilen Eren Bülbül’ü andı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017 yılında evlerden erzak çalmak isteyen PKK terör örgütü mensuplarınca henüz 15 yaşında iken şehit edilen Eren Bülbül’ü andı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı İkinci Birleşiminde söz alan Gültak, 5 yıl önce, Maçka’da evlerden erzak çalmak isteyen teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile aynı olayda şehit olan Jandarma Uzman Başçavuş Ferhat Gedik’i andı. Sözlerine; “İyi ki varsın Eren Bülbül, daima da var olacaksın” diyerek başlayan Gültak, “Her daim gönüllerimizde, dilimizde ve dualarımızda, henüz 15’inde şehadete eren yiğidimiz ve kahramanımız olarak kalacaksın. Sana kıyan hain eller ise sonsuza dek lanetle anılacaktır” dedi.

“Eren’in yokluğunun acısı, milletimizin yüreğinde hala taptazedir”

Mesajında, “Bu vatanın yiğit evladı Eren’in yokluğunun acısı, tıpkı annesi Ayşe Bülbül gibi milletimizin yüreğinde hala taptazedir” diyen Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ebediyete uğurlayışımızın 5’inci yılında sevgili evladımız Eren’i rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Aynı saldırıda şehit olup vatan toprağına emanet ettiğimiz Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik’e de Allah’tan rahmet diliyorum. Henüz 15’inde şehit edilen sevgili evladımız Eren Bülbül şahsında vatanımız, bayrağımız ve toprağımız için asla yılmadan mücadele eden ve bu uğurda toprağa düşen kahraman şehitlerimize rahmet diliyor, saygı ve minnet duygularımı sunuyorum. Mekânları cennet olsun. Bu kutsal mücadelede yaralanan kahraman gazilerimize de şifalar diliyorum. Vatanımızın birliği ve dirliğine, milletimizin kardeşliğine, demokrasimize ve ortak geleceğimize zarar vermek isteyen kim olursa olsun, bu hain, karanlık ve kirli emellerine asla ulaşamayacaklardır.”