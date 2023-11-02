Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Türk Kızılay’ımız sadece deprem ve benzeri afetlerde değil, farklı alanlarda da gerek Türkiye, gerekse dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanların ihtiyacına koşan uluslararası bir yardım kuruluşudur” dedi.

29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Mersin Millet Bahçesi eski stadyum etabında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz İlçe Kaymakamı Zeyit Şener, Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay, bürokratlar ile farklı okullardan öğrenciler ve öğretmenler de katıldı. Çeşitli gösteri ve aktivitelerin hazırlandığı etkinlikte Başkan Gültak, stantları gezerek çocuklarla sohbet etti.

“Kızılay’ımız, dünyanın dört bir yanına yardıma koşuyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak etkinlikte yaptığı konuşmasında, Kızılay’ın tarihinin, 1868 yılında ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla başladığını ve yaklaşık 155 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Türk Kızılay’ının, sadece afetlerde değil, farklı alanlarda da Türkiye ve farklı ülkelerin ihtiyacına koşan bir yardım kuruluşu olduğunu kaydeden Başkan Gültak; “Kentimizde, Kızılay’ın mekân sıkıntısı vardı. Bu nedenle Millet Bahçemizin bir kısmını Kızılay’a tahsis ettik. Böylelikle etkinliklerini burada yapabiliyorlar. Onları en azından kiradan kurtardık. Kızılay’ımız; şehrin ortasında, ulaşılabilir bir yere kavuştu. Nitekim burası, deprem günlerinde tamamen bir çadır kente dönmüştü. Depremzede kardeşlerimizin bir kısmını burada ağırladık. Kızılay da burada deprem mağduru insanlarımız için günlük binlerce yemek çıkarıyordu. Bu vesileyle Kızılay yöneticilerine, gönüllülere ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.