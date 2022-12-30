Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı Mahallesi esnafı ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vatandaşlara tatlı ikram eden Gültak, yeni yıllarını da kutladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı Mahallesi esnafı ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vatandaşlara tatlı ikram eden Gültak, yeni yıllarını da kutladı.

AK Parti Akdeniz ilçe Kadın Kolları Başkanı Neriman Öztoprak, Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Koca ve başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette, renkli anlar yaşandı. Mahallede tatlı satışı yapan bir vatandaşı fark eden Başkan Gültak, vatandaşlar ve beraberindeki gezen ekibe tatlı ikram etti. Her mahalle ve esnaf ziyaretinde olduğu gibi, bu ziyaretinde de çocukları unutmayan Gültak, etrafını saran miniklerle de sohbet etti, ardından fotoğraf çektirdi. Ziyaret ettiği her işyerinde esnafla sohbet edip hal hatırlarını soran ve yeni yıllarını kutlayan Gültak, dile getirilen bazı taleplerin de en kısa sürede çözümü için ilgili birimlere talimat

Gültak, geçen günlerde çıkan yangında evi ve eşyaları zarar gören aileyi de ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Gültak, evin tadilatı için ekiplere talimat verdi, belediyenin imkanları ölçüsünde yardımcı olacaklarını da söyledi. Gültak, esnaf ziyaretinin ardından Kazanlı Mahallesi’nde bulunan site sakinleri ile de bir araya geldi, yeni yıllarını kutladı. Vatandaşların çay ikramını kırmayan Gültak, site sakinlerinin şikayet ve taleplerini dinledi.