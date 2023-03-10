Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, geçmiş yönetim dönemlerinde kentsel dönüşüm projelerini engelleyen, ilçe genelindeki kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına ilişkin kararlara da şerh koyan HDP’li meclis üyelerine tepki göstererek, "Bu makamı kaybetmeme neden bile olsa kaçağa izin vermeyeceğim. Deprem bir kez daha gösterdi ki kaçak yapı eşittir ölüm. Ben Akdeniz’de kaçağa izin vermeyeceğim” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Mart Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste; 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle yardım ve desteklerin daha hızlı ve kesintisiz yapılabilmesi amacıyla Hatay’ın Kırıkhan Belediye Başkanlığı ile Akdeniz Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir protokolü yapılabilmesi için Başkan Gültak’a yetki verilmesini içeren teklif görüşüldü. Teklif, oybirliği ile kabul edildi.

Yükselen tansiyon nedeniyle toplantıya ara verildi

Toplantıda, 11 kenti derinden etkileyen, 46 bini aşkın insanın yaşamını yitirmesine, 200 binden fazla insanın da yaralanmasına yol açan deprem felaketi sonrası, hükümetin bölgeye geç müdahale ettiği yönündeki muhalif meclis üyelerinin eleştirileri, meclis salonunda tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine Başkan Gültak, öğleden sonra devam etmek üzere toplantıya ara verdi. Öğleden sonraki oturumda üyelerin görüşlerini açıklamasından sonra söz alan Gültak, geçmişte kaçak ve ruhsatsız binalara izin veren belediye başkanları ve meclis üyelerini eleştirdi.

“Kentsel dönüşümü reddettiniz”

Çay Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki çeşitli işlemler ve görüşmeler konusunda kendisine yetki veren teklifin, meclisten oybirliği ile değil oyçokluğu ile geçtiğini hatırlatan Gültak, “Ben gerçekleri söylüyorum. Siz kentsel dönüşümü reddettiniz, ‘yerinde dönüşüm’ dediniz. Ben saatlerce yerinde dönüşüm olacağını, dışarıdan bir nüfusun gelmeyeceğini, sadece orada yaşayan insanları kapsayacağını hep söyledim. Mahallede 5 yıldır kiracı olanların da projeye dahil olabileceğini söyledim. Siz buna rağmen reddettiniz. Şimdi de çıkmış, ‘Biz yerinde dönüşüme evet diyoruz’ diyorsunuz. ‘Hayır’ dediniz. Nasıl inkar ediyorsunuz?” diye sordu.

“Halk bana güvendi ve bugün anahtar teslimi yaptık”

Bugün söylenenlerin hepsinin yalan veya yanlış bilgi olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Gültak, "’Mahalleye dışarıdan insanlar getirilecek’ dediniz. Bu söylediklerinizin hepsi boşa düştü şu an. Geçmiş meclis kayıtlarına bakın. Hiçbir zaman ‘o mahalleleri devşirelim, nüfusu başkalarıyla karıştıralım’ demedim. Sizler gittiniz, konuştunuz. En son ben gittim, birkaç kere ve halk bana güvendi ve beni anladı. Bugün Çay Mahallesi, ’yerinde kentsel dönüşüm’ projesi alanında anahtar teslimi yaptık. Kadınların gözlerindeki o mutluluğu, o sevinci görseydiniz. Siz bu sevince engel oldunuz" ifadelerini kullandı.

Sadece bu dönemde değil, daha önceki dönemde de bu sıralarda oturan belediye başkanı ve meclis üyeleri tarafından dava açıldığını ve yürütmeyi durdurma kararı alındığını hatırlatan Gültak, "Yoksa şimdiye çoktan bu mahalleler bitmişti. İşte bugün görüyoruz, depremde neler olduğunu. Yıllardır buradasınız, belediyeyi yönettiniz. Belediyeyi borç batağına batıracağınıza, belediyenin imkanlarıyla 50-100 veya 200 ev olur, mahallelerde yerinde kentsel dönüşümü neden başlatmadınız? Bu belediyeyi 232 milyon lira borçlandıran da sizlersiniz, ben değilim. Bunu da ispatladım. Bu 232 milyon ile belki o dönem bin ev yapabilirdiniz. Yerinde dönüşümü neden başlatmadınız?” şeklinde konuştu.

“Kan ve can üzerinden, afet üzerinden siyaset yapmam”

Depremlerin oluşturduğu büyük acı ve yıkım nedeniyle ‘susma orucu’ tuttuğunu ancak gerçek dışı iddialar nedeniyle konuşmak zorunda bırakıldığını anlatan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ben muhafazakar, dindar bir insanım. Kan üzerinden, can üzerinden, afet üzerinden siyaset yapacak kadar alçalmadım. İlk günden beri de koşuyorum ve koşturuyorum. Bunu da herkes görüyor. Madem yerinde dönüşüm; neden 20 yıldır siz yapmadınız? Şevket Sümer’de, Güneş’te yapsaydınız ya.”

“Ruhsatsız, kaçak binalara neden izin verdiniz?”

Başkan Gültak, geçmiş dönemlerde kaçak yapılara göz yumulması ve izin verilmesi konusuna da dikkat çekerek, “Neden insanların ruhsatsız inşaat, bina yapmasına izin verdiniz? Siz yönetiyordunuz. O daracık, çıkmaz sokaklara, betona dönüşmesini bu mahallelerin siz izin verdiniz. Onu da mı hükümet engelledi? Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 kez imar barışı olmuştur, sadece bizim dönemimizde olmamıştır. Ona sığınmayın. Neden dönüşümü yapmadınız? Tamam, paranız yoktu. Kaçağı engelleseydiniz, niye engellemediniz? Hayır, kaçak yapılması işinize geliyordu. İleride bunu kullanacaktınız? Kaçak yapılmasına da mı hükümet neden oldu? Ben üzülüyorum arkadaşlar. Sonuçta burada insanlar çile çekiyor” dedi.

“Kaçak yapı eşittir ölüm. Kaçağa izin vermeyeceğim”

“Nedeni ne olursa olsun, kaçağa şerh düşülemez ve bu yasal da değil” diyen Başkan Gültak, şöyle konuştu; “Resmi kurumlar veya kişilerden şikayet gelirse kaçağa cezayı veririm. Ardından encümene ve savcılığa sevk ederim. Benden önce 14 yıl boyunca bu arkadaşlar kaçağa izin vermiş ya, onların günahlarını ben çekmek zorunda değilim. Şikayet olduğunda yasal olarak gereğini yaparım. Kaçağa göz mü yumayım? Daha önce de söyledim, 30 dosyada buna şerh düştünüz. Bunu yapmayın, bu doğru değil. Niye yaptınız biliyor musunuz?. ’Bak, Gültak’ı görüyor musun? Ceza kesiyor vatandaşa. Biz istemiyoruz ceza kesilmesini ama o kesiyor’ demek, beni vatandaşla kötü etmek, karşı karşıya getirmek için yaptılar bunu. Bu makamı kaybetmeme neden bile olsa kaçağa izin vermeyeceğim. Attığınız imzaları, söylediğiniz sözleri düşünerek yapın. Çünkü önünüze gelir bir gün. Tarih sizi yargılayacak. O kaçağa karşı niye o şerhleri düştünüz? Herkes görevli olduğu 5 yıldan sorumludur. Ben de sizler de şu an kendi 5 yılımızdan sorumluyuz. Bu deprem bir kez daha gösterdi ki, kaçak yapı eşittir ölüm. Ben Akdeniz’de kaçağa izin vermiyorum, af yok diyorum.”