Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hortum sonucu bazı evlerin ve gül seralarının zarar gördüğü Dikilitaş Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, felaketten etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hortum sonucu bazı evlerin ve gül seralarının zarar gördüğü Dikilitaş Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, felaketten etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Gültak, ilçeye bağlı kırsal yerleşim alanlarından olan Dikilitaş Mahallesi’nde, önceki gün meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında oluşan hortum nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Hortum felaketine uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gültak, çatıları uçan ev ve ahırların yenilenmesi için talimat verdi.

Başkan Gültak’ın talimatının ardından hemen harekete geçen fen işleri ekipleri, hortumla yerinden sökülen evlerin ve bazı ahırların çatılarını monte etti. Mersin Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşerek hortum sonucu büyük zarar gören gül üreticilerinin zararının karşılanması için girişimlerde bulunacaklarını belirten Gültak, ev eşyaları zarar gören vatandaşlara da yeni eşyaların temini için ilgili kurumlarla görüşeceklerini ifade etti.

“Evlerin çatısı yenilendi, zarar tespit çalışmaları başladı”

Başkan Gültak, hortum sonucu zarar gören gül seraları için Mersin Tarım İl Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile görüştüğünü, resmi yazışmalar ve zarar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, sera sahibi üreticilerin zararının karşılanması için elinden geleni yapacağının altını çizdi. Gültak, “Dikilitaş bölgemizde meydana gelen hortum, kısmi bir bölgeyi epey etkiledi. Bazı seraları ciddi şekilde etkileyip neredeyse ortadan kaldıran hortum, bazı evlerin de çatılarını ve güneş enerji sistemlerini yerinden söküp atmış. Ekiplerimiz 2 gündür mahallemize hizmet veriyor. İki evin çatısı tamamlandı, vatandaşlarımız muhtemel yağmur veya güneşten etkilenmeyecek. Evlerin zarar gören elektrik kabloları da ekiplerimiz tarafından yenileniyor. Bir ahırın da çatısı uçmuş, ekiplerimiz orayı da en kısa sürede yenileyecek" dedi.

Mahalle sakinleri ve üreticilerden teşekkür

Dikilitaş Mahalle Muhtarı Mahmut Yaman ile bölgede yaşanan yağış, fırtına ve ardından çıkan hortumdan evleri ve gözleri gibi baktıkları gül seraları zarar gören mahalle sakinleri de zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı ve yardıma koştuğu için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler.