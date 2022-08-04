Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Güneş Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Güneş Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve parti yetkililerinin de katıldığı buluşmada söz alan Mahalle Muhtarı Nezir Elçi, mahalleye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Gültak’a teşekkür etti. Mahallenin ihtiyaç duyduğu bazı hizmetleri dile getiren Elçi, öncelikli olarak sorunlu sokakların asfaltlanmasını talep etti.

“Yasa gereği meclis çoğunluğunu sağladık ve borçlanma yetkisini aldık”

Konuşmasına, “Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Cumhur İttifakı olarak 310 milyon TL borçlanma yetkisi verdik fakat biz bir türlü borçlanma yetkisini alamadık” diyerek başlayan Gültak, “Olağanüstü meclis toplantımızı 1 hafta öncesinden beyan ettim. Meclis gündeminde, borçlanma ve belediye hizmetlerini sağlayacak maddeler de vardı. Fakat Millet İttifakı; CHP ve HDP meclis üyeleri meclise gelmedi. Kanun gereği de meclisin açılabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun orada hazır olması lazım. Bu da 20 ediyor. Belediyemizde, benimle birlikte 38 meclis üyemiz var. İlk gün meclisi toplayamadık, çünkü sayımız 16 idi. İkinci gün tekrar toplandık. Akdeniz Belediyesinin eksik kalan en önemli hizmeti asfalttır. Muhtarlarımızın, borçlanma yetkisinin verilmesi gerektiği yönünde muhalefet meclis üyelerine tavsiye verdiğini de biliyorum. Sonuç ne? İlk gün meclise gelmediler, ikinci gün ise boykot ettiler. Fakat bu kez biz, kanun gereği salt çoğunluğu sağladığımız için borçlanma yetkisini meclisten geçirdik” dedi.

“İller Bankası’ndan ödeneği alır almaz, asfalt hizmeti aralıksız sürecek”

İller Bankası yetkilileri ile görüştüğünü kaydeden Başkan Gültak, “Teminatı hemen verebileceklerini söylediler. Şu an arkadaşlarımız, İller Bankası yetkilileri ile görüşüyor. İlk olarak 50 milyon lira borçlanma istedik ama yasal sınırımız olan 27 buçuk milyonu, teminatı alır almaz borçlanacağız. Asfalt tesisimiz hazır. Parayı bankadan aldığımız andan itibaren hemen bitüm alacağız ve tesisi harekete geçirip hızlı bir şekilde asfalt dökmeye başlıyoruz. Bu hizmetlerin bu kadar gecikmesinin sebebinin de Akdeniz Meclisinin CHP ve HDP’li meclis üyeleri olduğunu da herkes bilsin. Borçlanma istiyoruz, vermiyorlar. Üstelik biz Büyükşehir Belediyesine borçlanma yetkisi vermemize rağmen. Bundan sonra hızlı bir şekilde tüm mahallelerimize asfalt dökmeye başlayacağız, bunun için ilgili arkadaşlara da talimat verdim” ifadelerini kullandı.

“Ağır borç yükü ve zor koşullara rağmen hizmet ürettik”

Başkan Gültak, göreve gelir gelmez Güneş Mahallesi’nde yaptıkları ilk hizmetlerden birinin de pazar sokağını yenilemek olduğunu hatırlattı, bu sayede mahalleli kadınların çamur ve su birikintisi içinde alışveriş yapmaktan kurtulduğunu anlattı. Akdeniz Belediyesini 232 milyon borç yükü ile devraldığını vurgulayan Gültak, “Belediyeyi biz bu hale getirmedik. Meclisimizde de borç ve satış yetkisi istediğimizde bazı arkadaşlar bize kızdı ama bu borcu ben yapmadım ki. Sizler yaptınız bu borcu, bizler yıllarca yönettiğiniz bu mahalleleri. Birçok gayrimenkulünü sattınız ama vaka ortada. Dolayısıyla biz zor koşullara rağmen bu hizmetleri hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

“Etüt merkezi ve akademik eğitim setinden faydalanın”

Gençlerin ve çocukların eğitim için hayata geçirdikleri projeleri de anlatan Gültak, kendisini dinleyen gençlere seslendi, belediyenin sunduğu ücretsiz üniversite hazırlık kursu ve akademi eğitim setinden faydalanmaları çağrısında bulundu. Etüt Merkezine gelen öğrencilerden 10’unun, YKS’de Türkiye sıralamasında ilk 10 bine girdiğinin altını çizen Gültak, “Çay Mahallesi’nde yaşayan Deniz Barçatayın adlı gencimiz de belediyemizin hazırlayıp ücretsiz sunduğu online akademik eğitim seti ile YKS’ye hazırlanıp, sayısal alanda 543 puanla Türkiye 496’ncısı, Akdeniz ilçe genelinde 1’inci oldu. Deniz’in şimdiki hedefinde bilgisayar mühendisi olmak var. Akdeniz’de, daha önce bu eğitim merkezleri ve eğitim desteklerinin hiçbiri yoktu. Gençlerimize eğitimde yeni imkânlar sunuyor, eğitim sürecinde onlara fırsat eşitliği sağlıyoruz” diye konuştu.

Akdeniz Belediyesinin düzenlediği kültür ve doğa gezilerini de hatırlatan Başkan Gültak, Hatay, Gaziantep veya Mut gezilerine katılmak isteyen mahalleli kadınlar ile kızlarının, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne isimlerini yazdırmalarının yeterli olduğunu söyledi.