Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Meclis Denetim Komisyonu raporu üzerine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, “Bir önceki gelirimiz 348 milyon TL. Buna yeniden değerlemeyi eklediğinizde 700 milyon TL’nin üzerinde bütçemiz var. Dolayısıyla personel ücretlerini buna oranladığınızda, bütçe içerisindeki personel giderimiz öyle söylendiği gibi yüzde 45 değil, yüzde 20,1’dir” dedi.

Gültak, ’meclis denetim raporu’nun da görüşüldüğü Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı ilk birleşiminde, ‘belediyenin borç ve gelir durumu, ihaleler, personel ve temsil-ağırlama giderleri, personel istihdamı ile hizmet araçlarının akaryakıt tüketimi’ konularında HDP ve CHP’li üyelerin yönelttiği eleştirilere tek tek açıklık getirerek yanıt verdi.

“Güneş balçıkla sıvanmaz”

Başkan Gültak, bu tür algı oluşturma girişimlerinin kamuoyu nezdinde tutmadığını dile getirerek, “Kendinizi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Bugün Büyükşehir Belediyesi dahil, diğer ilçe belediyelerin doğrudan teminlerini araştırın, ne aşamada acaba? Bakın nasıl aşmışlar, ne kadar aşmışlar? Biz aşmayı bırakın, hakkımızı dahi kullanmamışız. Sonra da bizim üzerimizden kamuoyuna yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama güneş balçıkla sıvanmaz” diye konuştu.

“Özellikle büyük ihalelerimiz e-ihale yöntemiyle yapılmaktadır”

E-ihale yöntemiyle yapılan akaryakıt ihalelerine de açıklık getiren Gültak, şu ifadeleri kullandı; “E-ihale’de, ben ve müdürlerimiz dahil, ihaleye kimin girdiğini görmüyoruz. Ne zaman görüyoruz? İhale günü. Daha ne yapayım? Daha ne istiyorsunuz benden? E-ihale yapmışım, tek firmada kalınca iptal etmişim yetkimi kullanarak. Bir daha ihaleye girin demişim. Sonraki ihaleye de 4 firma girmiş. E-ihale ile tüm Türkiye’ye duyuruyorum.

Tüm Türkiye’ye açık. Ben bile, ihaleyi yapan amir bile ihaleye girenleri ihale günü görüyor. Daha ne yapabilirim bilmiyorum ki. Şeffaflıktan bahsediyorsunuz. Allah ıslah etsin. ‘Tek firma girdi, şöyle oldu, böyle oldu’ diyerek manipülasyon yapmayın. Tutmaz. Gültak’ın üzerine böyle gelmeyin, vallahi, billahi tutmaz. Vatandaş da sizler de bizi tanıdınız. İhale veya para üzerinden bana gelmeyin, tutmaz. Çünkü biz bu konuda radikal tedbirler alıyoruz. Özellikle bütün büyük ihalelerimiz e-ihale yöntemiyle yapılmaktadır. Veya açık ihaledir. Yani tüm Türkiye duymaktadır.”

“Algı oluşturmaya çalışıyorsunuz”

Tanıtım ve ağırlama giderlerine yönelik eleştirilere de değinen Gültak, “Bu kaleme harcanan 16 milyon TL’nin içinde gazetelere ve TV’lere yapılan ödemeler var, kadınlarımızın gezileri var, Karaduvar Balık Festivali var, Esenli Üzüm Festivali var, Çocuk eğlence programları var. Şöyle bir algı oluşturmayın. Sanki Gültak 16 milyon TL’yi aldı, her tarafa ‘Gültak’ yazdırdı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Harcadığımız para belli, tanıtıma ve basına verdiğimiz para belli. Fakat siz israf var deyip, algı oluşturuyorsunuz, öyle bir şey yok. Biraz da diğer belediyelerin şirketler üzerinden yaptığı ödemelere bakın” şeklinde konuştu.

“Bütçe içerisindeki personel giderimiz yüzde 45 değil, yüzde 20,1”

Meclis üyelerinin, Meclis Denetim Komisyonu raporu üzerine yönelttiği eleştirilere yanıt veren Gültak, belediyeyi 232 milyon TL borçla devraldıklarını, belediyenin o dönem gelirinin ise 129 milyon TL olduğunu hatırlatarak, “Bir önceki gelirimiz 348 milyon TL. Buna yeniden değerlemeyi eklediğinizde 700 milyon TL’nin üzerinde bütçemiz var. Dolayısıyla personel ücretlerini buna oranladığınızda, bütçe içerisindeki personel giderimiz öyle söylendiği gibi yüzde 45 değil, yüzde 20,1’dir” dedi.

“47 milyon TL doğrudan temin hakkımızın sadece 12 milyon TL’sini kullandık”

Belediyenin, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği ihalelere yönelik eleştirilere de yanıt verdiği açıklamasında Başkan Gültak, doğrudan temin sınırının yüzde 10 olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti; "Yasa, yasal çerçevede yüzde 10’una kadar idareye doğrudan temin izni veriyor. Yani idaremiz, 47 milyon TL doğrudan temin yapma hakkına sahip. Az önce bazı arkadaşlar ‘tek firma, doğrudan temin algısı’ oluşturdular.

Altını çiziyorum. Bu idare 47 milyon TL’lik doğrudan temin hakkı varken, Allah’a hamdolsun ki 12 milyon TL küsürde kalmış. Bunu da söyleyin. Normalde ben bunun üstüne 47 milyon TL’ye kadar doğrudan temin hakkımız duruyor. Eğer idare olarak kötü niyetli olsaydık doğrudan temin sınırlarını kullanırdık. Biz ne yapmışız? Açık ihaleye yönelmişiz. Yani hakkımızın 3’te 1’ini bile kullanmışız. Lütfen biraz insaflı olun.”

“Yeni hizmet ve projelerimizle akaryakıt tüketimi artmıştır”

Başkan Gültak, akaryakıt kullanımının arttığı yönündeki eleştirilere de açıklık getirdiği konuşmasında, “Servis araçlarımızla hafta sonunda kadınları tarihi ve kültürel gezilere götürüyoruz. Onkobüs hizmetimiz var, çocuk eğlence programları var. Tarımla ilgili birçok harcamamız var. Bunların sonucunda da elektrik ve akaryakıt giderlerinin arttığını belirtmek isterim. Dolayısıyla yeni hizmetlerin, yeni proje işlerin yapılmasından kaynaklı akaryakıt giderlerimiz artmıştır” ifadelerini kullandı.

“Nereden baktığınız çok önemli”

Başkan Gültak, borçlanma konusundaki eleştirilere de açıklık getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü; “2019 yılında seçilip belediye başkanı olduğumda, 232 milyon TL borç ile belediyeyi devraldım. Belediyenin geliri ise 129 milyon idi. Şimdi yıllık 129 milyon TL geliriniz var ama 232 milyon TL borcunuz var. Tabi nereden baktığınız önemli, arkadaşlar tabi ki güzelleme yapacaklar. Şimdi ‘borç arttı’ diyorlar, doğru. TL bazında baktığınızda borç arttı. Gelirimiz 348 milyon TL. Yüzde 122 (değerlemeyi) de eklediğimizde 776 milyon TL. Borcumuzun artış oranı ise yüzde 0,40. Diyelim ki evime aylık 10 TL para giriyor, borcum da 2 lira, bunu çevirebilirim. Ama aylık evime 10 lira para giriyor, borç ise 25 lira. Bunu çevirmenin imkanı yok. Yani biz belediyeyi devraldığımızda 232 milyon TL borç, 129 milyon TL gelir, tabi bu gelirin için de de maaşlar ve birçok kalem de var. Yani aslında gelir, maaşlara ve belediyenin diğer ödemelerine baktığınızda hiçbir borcu ödeyebilecek bir gelir de değil. Bugün ise gelirimiz 776 milyon TL’ye yükselmiş. Eğer bu geliri önceye göre oranladığınızda 1 buçuk milyar TL’nin üzerinde borcumuzun olması gerekirdi. Ama biz gelire ve borca baktığımızda borç miktarı çok düşmüştür.”