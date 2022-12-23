Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Siteler Mahallesi’nde bulunan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Bayrak Dede Parkı’nda incelemelerde bulunarak, "Bayrak Dede, 85 yaşında olmasına rağmen 15 Temmuz’da bizimle Demokrasi Nöbeti tuttu. Tabi biz de hem 15 Temmuz’u hem de Ali Dede’nin o yaşına rağmen bayrağına ve vatanına olan sevgisini unutturmamak adına bir anıt yaptık. Böylelikle gelecek nesil, Bayrak Dede’yi daha iyi tanıyacak ve unutmamış olacak" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Siteler Mahallesi’nde bulunan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Bayrak Dede Parkı’nda incelemelerde bulunarak, "Bayrak Dede, 85 yaşında olmasına rağmen 15 Temmuz’da bizimle Demokrasi Nöbeti tuttu. Tabi biz de hem 15 Temmuz’u hem de Ali Dede’nin o yaşına rağmen bayrağına ve vatanına olan sevgisini unutturmamak adına bir anıt yaptık. Böylelikle gelecek nesil, Bayrak Dede’yi daha iyi tanıyacak ve unutmamış olacak" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, elinden hiç düşürmediği Türk bayrağından dolayı ’Bayrak Dede’ olarak tanınan Mehmet Ali Yıldırım anısına, Akdeniz Belediyesi tarafından hazırlanan ve yakın tarihte açılışı yapılacak olan parkta incelemeler yaptı. Mersinliler tarafından ’Bayrak Dede’ olarak tanınan Mehmet Ali Yıldırım’ın, 15 Temmuz’dan sonra, Mersin’de küçük-büyük demeden herkesin hafızasında yer edindiğini ifade eden Başkan Gültak, "Bayrak Dede, 85 yaşında olmasına rağmen 15 Temmuz’da bizimle Demokrasi Nöbeti tuttu. Cumhuriyetini, ülkesini ve topraklarını ne kadar sevdiğini herkese gösterdi. Maalesef, o da her fani gibi Rahman’ın yanına gitti. Mekânı cennet olsun inşallah. Tabi biz de hem 15 Temmuz’u hem de Ali Dede’nin o yaşına rağmen bayrağına ve vatanına olan sevgisini unutturmamak adına bir anıt yaptık. Hem parkımızın adını değiştirdik hem de adının anılacağı güzel bir mekân oluşturduk. Böylelikle gelecek nesil, Bayrak Dede’yi daha iyi tanıyacak ve unutmamış olacak" ifadelerini kullandı.

"Ali Dedemiz mahallesine çok sahip çıkardı"

Bayrak Dede anıtı nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a teşekkür eden Siteler Mahalle Muhtarı Nebi Akkağıt ise, "Mahallemizde yaşayan Mehmet Ali Dede anısına bu parkımıza güzel bir park yapılıyor. Mahallem adına Başkanımız Gültak’a çok teşekkür ederim. Ali Dedemiz mahallesine çok sahip çıkardı, mahallenin sorunlarıyla ilgilenirdi. Bütün belediye başkanlarıyla da görüşürdü ve her şeyi iletirdi. Tekrar mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.