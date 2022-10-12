Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’Dünya Kız Çocukları Günü’ dolayısıyla, Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde verilen tenis eğitimine katılan geleceğin genç raketleri ile kortlarda bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’Dünya Kız Çocukları Günü’ dolayısıyla, Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde verilen tenis eğitimine katılan geleceğin genç raketleri ile kortlarda bir araya geldi.

Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içinde bulunan belediyeye ait tenis kortunda gerçekleşen buluşmaya, Başkan Gültak’ın yanı sıra, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, uzman psikolog ve eğitimciler ile tenis eğitmenleri katıldı. Gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikte; ’Güçlü kızlar aydınlık yarınlar: Elleri kalem tutan kızlar, kortlarda raket tutarak güçleniyor’, “Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek’, ’Söz kızlarda’ ve ’Sporda fırsat eşitliği haktır’ yazılı pankart ve dövizler dikkat çekti.

Atölye çalışması yapıldı

Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla gerçekleşen buluşmada, kız çocuklarına yönelik bir atölye çalışması da yapıldı, çocuk haklarına ilişkin çeşitli bilgiler verildi. Çocuk haklarına dair sözleşme maddelerinin de okunduğu etkinlikte geleceğin raketleri, duygularını, hayallerini ve geleceğe ilişkin planlarını resimlerle kâğıda çizdi.

“Çocuklarımıza, hayalini kurdukları bir dünya için çalışacağız”

Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da çocuklarla resim çizdi, tenis antrenmanına katıldı. Başkan Gültak, tenis kursiyeri kızların karşısına çıkarak tenisteki hünerini de sergiledi. Etkinliğe ilişkin değerlendirme yapan Başkan Gültak, “Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla güzel bir etkinlikte, tenis kursu verdiğimiz kız çocuklarımızla bir araya geldik, resimler çizip, birlikte tenis oynadık. Benim bir sloganım var; ’mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum ve mutlu ülke.’ Ama bugüne özel; ’mutlu kızlar, mutlu kadın, mutlu aile’ diyoruz. Bu duygularla dünya kız çocukları gününü kutluyor, çocuklarımıza diledikleri, hayalini kurdukları bir gelecek kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.