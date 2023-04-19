Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ne (MGC) kazandırılan yeni hizmet binasında düzenlenen iftar programında, yerel ve ulusal basının temsilcileri ile bir araya geldi.

Okunan dualar sonrası yapılan iftarın ardından konuşan MGC Başkanı Kaya Tepe, Ramazan’ın, İslam’ın en güzel aylarından biri olduğunu ifade ederek, “Ramazan birlik, beraberlik günü, dayanışma, bereket ve yardımlaşma ayı demek. Pandemi salgını, ardından Rusya-Ukrayna savaşı derken kendimizi 2023’e atalım diye düşünürken, tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Tabi güçlü bir Türkiye, güçlü bir ülke ve güçlü bir devletimiz var. Elbette bu felaketlerin üstesinden de birlik ve beraberlik içerisinde mutlaka geleceğiz” dedi.

“Biber gazı ile anılan mahallelerimizde artık konser düzenliyoruz”

Ramazan ayının, barış ve kardeşlik ayı olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Akdeniz’de artık barış, kardeşlik ve huzur hakim oldu. Kavgalar bitti, herkes işinde gücünde. Kimsenin siyasetine, hayatına karışan yok. Eskiden biber gazı ile anılan mahallelerimizde artık konserler veriyoruz. Esnaflar dükkânlarını kapatırdı. Akdeniz’e kazandırdığımız yeni spor tesislerimizi görüyorsunuz. Türkiye’de örneğine az rastlanır. Gazeteciler Cemiyetimize bir yer tahsis eden ender belediye başkanlarından biriyim. İnsanları ayrıştırmadık, işçilerimize sahip çıkıp işten çıkarmadık” diye konuştu.

“4 yılda bin yeni konutu bitirmiş olacağız”

Sözlerini, “Şehrimize sahip çıktık” diyerek sürdüren Gültak, “Bundan 3 buçuk yıl önce kentsel dönüşüm dediğimizde inanmadılar, hatta alay ettiler. İşte bugün, 4 yıl aradan sonra Akdeniz’de bin yeni konutu bitirdik ve insanlarımız kaloriferli, doğalgazlı modern evlerinde oturmaya başladılar. İnşallah Barış Mahallemizde de bu yılın sonuna doğru evleri teslim edeceğiz. Gençlerimiz için etüt merkezleri açtık. Kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. İki tane kadın kooperatifi olan ender belediyelerden biriyiz. Kadınlarımız üretiyor ve satıyor. Akdeniz değişti ve değişim devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Borç batağında ve tüm malları satılmış belediyeyi toparladık”

Başkan Gültak, enkaz bir belediye devraldıklarının da altını çizerek; “Akdeniz Belediyesi ağır bir borç batağında idi. Peki bütün bu saydığımız hizmetler nasıl oldu? Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin destekleri ile oldu. Yoksa belediyemizin bütçesi ile bir şey yapmak mümkün değildi. Borç batağında bırakılmış, malları satılmış, geliri toplanmayan bir belediyeyi toparladık" şeklinde konuştu.