Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve parti yetkilileri ile birlikte İstiklal Caddesi üzerinde ve Mersin Çiçek Pasajı’nda faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi, alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve parti yetkilileri ile birlikte İstiklal Caddesi üzerinde ve Mersin Çiçek Pasajı’nda faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi, alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet etti.

Birkaç yıl önce Akdeniz Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek yeniden Mersinlilerin hizmetine açılan Çiçek Pasajı içinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret eden Gültak, esnafla bir araya geldi. Başkan Gültak ve Milletvekili Özkan’ın kendilerini ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren pasaj esnafı, her gün yüzlerce insanın uğrayıp alışveriş yaptığı pasaj içi ve çevresinde yer yer zarar gören asfalt, kaldırım ve kilitli parke taşlarının yenilenmesini talep etti.

Başkan Gültak, çocukları hediyelerle sevindirdi

Çarşı esnafının anlattığı talep ve şikayetleri tek tek dinleyip not ettiren Gültak, sıkıntıların en kısa zamanda çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. İstiklal Caddesi ve Çiçek Pasajı ziyareti sırasında Başkan Gültak, karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip, hal hatırlarını sordu. Küçük çocukları da unutmayan Gültak, miniklerle yakından ilgilendi, çeşitli hediyelerle onların gönüllerini kazandı.

“Akdeniz’de yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz”

Esnaf ziyareti hakkında kısa bir değerlendirme yapan Gültak; “Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızın içindeyiz. Hafta içi mahalle, hafta sonu da esnaf ziyaretlerimizle, hem yaptığımız çalışmaları yerinde görüp eksiklerimizi tespit ediyor hem de esnaf ve vatandaşlarımızın varsa talep ve şikayetlerini yerinde dinliyoruz. Halkımızdan kopmadan, onlarla birlikte Akdeniz’i değiştirmeye, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.