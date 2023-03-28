Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden kaçarak Evci Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait hizmet binasında ağırlanan depremzede ailelerle bira araya geldi.

Akdeniz Belediyesi, Hatay ve Kahramanmaraş’tan kente göç ederek belediyeye ait kültür sanat evleri ile sosyal tesislerde barınan depremzede yüzlerce ailenin, başta 3 öğün yemek olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Başkan Gültak, depremzede ailelerin taleplerini dinledi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da misafir edilen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor, onlarla her fırsatta bir araya geliyor. Son olarak belediyeye ait Evci Mahallesi’nde bulunan hizmet binasında kalan ailelerle bir araya gelen Başkan Gültak, ilçede misafir edilen vatandaşların taleplerini dinledi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Başkan Gültak, afetzede ailelerle sohbet etti, depremden en çok etkilenen küçük çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Gültak, depremzede ailelere verdiği buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve internet sözü ile engelli bir depremzede çocuğa verdiği tekerlekli sandalye sözünü de yerine getirdi. Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını dile getiren depremzede aileler, kendilerine gösterilen sıcak ilgi ve destekler nedeniyle Başkan Gültak ve ekiplere teşekkür etti.

“Bir aile sıcaklığı oluşturduk”

Ziyaretine dair açıklama yapan Başkan Gültak, ellerindeki tüm imkânlarla depremzede vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, “Evci Mahallesi’nde belediyemize ait binada ağırladığımız depremzede ailelerimizin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca üniversiteli gençlerimiz için internet bağladık. Böylece online ders alan öğrenci gençlerimize daha kolay ders çalışma imkânı sunduk. Burada bir aile sıcaklığı oluşturduk” dedi.

Başkan Gültak, iftarını depremzede ailelerle birlikte açtı

Gültak, gün içerisinde Yılmaz Güney Gençlik Merkezinde konaklayan depremzede aileleri de ziyaret etti, onlarla birlikte iftar sofrasına oturdu. Akdeniz İlçe Kaymakamı Zeyit Şener’in de katıldığı buluşmada Başkan Gültak, afet mağduru vatandaşlarla sohbet etti, depremzede çocuklarla yakından ilgilenerek oyunlarına eşlik etti. Yaşlı ve hasta depremzede vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, tedavi ve muayeneleri için gerekeni yapacaklarını ifade etti.