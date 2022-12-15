Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesinin bakanlıkça açıklanan resmi rakamlarını ve detaylarını paylaşarak, “Proje, 13 bin metrekare kapalı alan içerisinde AVM ve kafe restoran alanları toplamda 4 bin 500 metrekareyi geçmeyecek. Gerisi tamamen yat ve su sporları merkeziyle ilgili alanlar. Bu rakamların tamamı resmi rakamlardır” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesinin bakanlıkça açıklanan resmi rakamlarını ve detaylarını paylaşarak, “Proje, 13 bin metrekare kapalı alan içerisinde AVM ve kafe restoran alanları toplamda 4 bin 500 metrekareyi geçmeyecek. Gerisi tamamen yat ve su sporları merkeziyle ilgili alanlar. Bu rakamların tamamı resmi rakamlardır” dedi.

Gültak, katıldığı bir televizyon programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hazırladığı Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi ile ilgili resmi rakamlarını paylaştı. Çamlıbel’de gerçekleşecek projenin, Türkiye standartlarında vizyon bir proje olacağının altını çizen Gültak, “Burada toplamda 68 bin metrekare civarında bir alan olacak. Bir kısım dolgu alanları yer alacak ve yeni mendirekler dikilecek. Çünkü şu anki mendirekler ve iskeleler de yıkılacak durumda. Ayrıca amatör balıkçıların da olacağı yeni bir limandan bahsediyoruz. Türkiye’deki marinalar ve su sporları merkezi 0,20 yoğunlukta yapılmıştır. Biz de projeyi, bakanlıktan 0,20 yoğunluk ile geçmesini sağladık. Bunu da çarptığınız zaman 13 bin metrekare kapalı alan yapar. Yapılacak binalar da 7 buçuk metreyi geçmeyecek” diye konuştu.

“AVM ve kafe restoran alanları toplamda 4 bin 500 metrekareyi geçmiyor”

Başkan Gültak, projede yer alan kara alanın toplamda net olarak 68 bin 310 metrekare olduğunu, kapalı alanın ise 13 bin 662 metrekare olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bakanlığımızdan proje ile ilgili açıklanan son rakamlar şöyle; yatçı emanet ve malzeme odaları 900 metrekare, yatçı tesisi/WC/duş 315 metrekare, yat bakım mağazaları 200 metrekare, büfe kafeterya 200 metrekare, yatçı eğlence tesisi 30 metrekare, yatçı müdahale ve sağlık tesisleri 300 metrekare, yatçı kafeterya 200 metrekare. Alışveriş merkezi alanı 2 bin metrekare ve kafe restoran alanı da 2 bin 520 metrekare. Baktığımızda 13 bin metrekare kapalı alan içerisinde, AVM ve kafe restoran alanları toplamda 4 bin 500 metrekareyi geçmiyor. Gerisi, tamamen yat ve su sporları merkezi ile ilgili alanlar.”