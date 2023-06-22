Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkan Gültak, kamelya ve oturma grupları, spor aletleri, oyun ve aydınlatma grupları, peyzajı ve zemini ile baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan Adanalıoğlu Eylül Parkında ve yine birçok yönüyle yenilenip tadilattan geçen Şeyh İbrahim Hekim Türbesinde incelemelerde bulundu.

Gültak, beraberinde Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar, Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can, Akdeniz Mahalle Muhtarı Cengiz Demir ve Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar ile birlikte, Eylül Parkı ile Şıh İbrahim Hekim Türbesini gezerek buralarda gerçekleşen kapsamlı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği yemyeşil bir alana dönüştü”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Gültak, “Gerçekten daha önce buraya park demek için bin şahit gerekiyordu, çünkü parkımız çok kötü bir haldeydi. Arkadaşlarımız çok çalıştı. Önce parkın zeminini ve yeşil alanlarını hazırlayıp yaptılar. Sonrasında yeni oturma bankları, kamelyalar ve spor aletlerini kurdular, çöp kovaları ile WC’leri yenilediler. Böylece Eylül Parkımız tertemiz ve eksiksiz bir yeşil alana dönüştü. Adanalıoğlu’nun nefes alabileceği alanlardan bir tanesi oldu ki, burası bayramların kutlanabileceği, etkinliklerin yapılabileceği meydan haline de geldi” dedi.

“25 yıldır çözülemeyen çöp sorununu çözmüştük”

Eylül Parkının hemen güneyinde yer alan ormanlık alan içinde ve Adanalıoğlu sahili etrafında 25 yıldır ortadan kaldırılamayan çöp sorununu da çözdüklerini hatırlatan Gültak; “Ekiplerimiz tarafından gerek ormanlık alandaki gerekse sahildeki tonlarca çöp ve atık temizlendi. Sahilimiz tertemiz bir görünüme kavuştu” diye konuştu.

"Binlerce insanımızın ziyaret ettiği Şıh İbrahim Hekim Türbesi de yenilendi"

Gültak, Parkın hemen sağ tarafından bulunan ve vatandaşların ziyaret ettiği, kurban ve adak gibi ibadetlerini yerine getirdiği Şıh İbrahim Hekim Türbesinin de eksiklerinin ekipler tarafından giderildiğini aktararak, “Türbenin, yağmurlu günlerde su akıtan çatısı ile birlikte etrafındaki 2 katlı yapıların da içi tamamen yenilendi. Adanalıoğlu Mahallesi sakinleri ve bu türbe ile ilgilenen hocalarımızın talebi üzerine baştan sona bir tadilat ve revizyon işlemi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

“Bir tarafımız orman, bir tarafımız deniz”

Tüm Mersinlileri, bir tarafı deniz, diğer tarafı ormanlık bölge olan bu güzel yerleri gezip görmeye, özellikle de sahili görmeye davet eden Başkan Gültak, “Türkiye’nin en güzel sahillerinden bir tanesi bu bölgemizde. Yaz ile birlikte deniz mevsimi geldi. Ailelerinizi alıp bir yandan mesire alanlarında piknik yapabileceğiniz, diğer yandan da denize girip yüzebileceğiniz çok güzel alanlar var. Burayı keşfetmenizi ve burada yaptığımız yenilemeyi tüm Mersinlilerin görmesini isterim” dedi.