Kayseri İl ve İlçe Odalar Ortak Meclis Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde ’Orta Anadolu Üretim Havzası’ oluşturulmasını istiyoruz" dedi.

KTO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "İşletme sermayesi, Finansa ihtiyaç, enflasyon muhasebesine ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ülkemizde yatırımların büyük bir kısmının Marmara havzasında toplandığını görmekteyiz. Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ve muhtemel bir Marmara depremi, ülkemizi ekonomik ve siyasi açıdan uzun yıllar kendini toparlayamayacağı bir sürece iter. Çünkü Marmara Bölgesi artık fazlasıyla doldu. Üstelik deprem riskinin yoğun olduğu bir bölge. Potansiyel olarak da risk oluşturmakta. Ülkemizdeki önemli stratejik endüstri yatırımlarının belli bölgelerde toplanmış olması şehrimiz başta olmak üzere benzer illerimizin gelişmişlikten yeteri kadar pay almamasına yol açmaktadır. Ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde ’Orta Anadolu Üretim Havzası’ oluşturulmasını istiyoruz. Kayserimiz başta olmak üzere Adana, Konya gibi illerimizde sanayi tecrübesi ve müteşebbis ruhu mevcut. Kayserimizin ticaretten gerekli payı daha fazla pay alabilmesi adına, insan ve yük taşımacılığında önemli olan demir yolları taşımacılığı, otoban, lojistik merkez gibi bölgemizi kalkındıracak elzem projeler hayata geçirilmelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı indirim kampanyası çağrısına Kayseri firmalarımız yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim yaparak destek oldular. Buradan indirim yapan firmalarımıza ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gülsoy, "Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız. Bu süreçte marketler başta olmak üzere tekstil, halı-mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri sektörleri de dâhil olmak üzere tüm üyelerimizi, üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler olsun, yapılan çalışmalar olsun bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da bertaraf edeceğimize ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Bugün bütün dünyanın gözü önünde tarihinde şahit olduğu en zulümlerden biri yaşanıyor. Gazze’de evler, okullar, hastaneler hatta ibadethaneler bile acımasızca bombalanıyor. Tüm insanlık zalimin karşısında mazlumun yanında durmalı. Gazze’deki bu vahşet ve cinnet hali son bulmalıdır. Peygamber efendimiz, "Zulüm zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktır" diyor. Esas hesabın görüleceği yer kıyamettir. Peygamber efendimizin tarifi bu. En büyük adalet verici inancımız gereği Allah’ımızdır. Her şeyi, niyetlerimizi, yaptıklarımızı görüyor" dedi.

Toplantıya, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile ilçe oda başkanları katıldı. Toplantının sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarının taleplerini dinledi.