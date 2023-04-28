Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Mart ayında Kayseri’nin 342 milyon 146 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Mart ayı ihracatımız 342 milyon 146 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.72 azalış yaşanırken, 2023 Şubat ayına kıyasla yüzde 27.61 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Mart ayında 153 milyon 514 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 9,6 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 23,3’tür. İhracatımızın ithalata oranla 2 katını aşmış olması, şehrimizin ihracatının karşılama oranına verdiği desteği göstermektedir. Mart ayında bu oran yüzde 223 olarak gözlenmektedir. 2023 yılı Mart döneminde ihracat pazarlarımız; Almanya, Irak, İtalya, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, Avusturya, Romanya, Fransa ve Polonya’dır. Kayseri’den Mart ayında 150 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Elektrik Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve maliyet artışlarına rağmen Kayseri ihracat rakamlarının olumlu seyrinin sürdüğünü ifade eden Başkan Gülsoy, “Ülke olarak çok üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Depremin etkilerini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Üretim ve ihracatta önümüzdeki aylarda bu etkinin daha da azalacağını ümit ediyoruz. Böylesine bir süreçten geçerken ihracat ve yatırımları destekleyecek mekanizmalara ihtiyacımız çok fazla. Enerji ithalatının bunda önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına mutlaka yatırım yapılmalı ve devletimiz imalat sektöründe başta güneş enerji sistemleri olmak üzere bu tür yatırımları çok daha fazla teşvik etmeli. Bu yapılanma hem ülkemizi cari açık sarmalından kurtaracak hem de oluşturacağı temiz üretim altyapısıyla Avrupa Yeşil Mutabakatında birkaç adım öne çıkaracaktır. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. En zorlu şartlarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Bu zorlu süreçte işinden taviz vermeden yüreğini ortaya koyan ihracatçı üyelerimizi can-ı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Gülsoy, Nisan ayında devreye alınan elektrik ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarında yapılan indirimin de ihracatçının rekabet gücüne olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.