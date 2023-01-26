Eskişehir’de Tekvando Milli Takım Antrenörü Dilek Karakuyulu’nun kızı Gülsena Karakuyulu, 12’si Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 136. madalyasını kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Eskişehir’de Tekvando Milli Takım Antrenörü Dilek Karakuyulu’nun kızı Gülsena Karakuyulu, 12’si Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 136. madalyasını kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Avrupa şampiyonu Gülsena Karakuyulu, başarılarına devam ediyor. Spor kariyerini 2014’ten beri milli sporcu olarak devam ettiren Karakuyulu, son olarak 11-14 Aralık tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası’nda ’Büyükler Türkiye Şampiyonu’ oldu.

“Dünya şampiyonalarına gitmeyi hedefliyorum”

Yaklaşık 8-9 saati bulan sıkı çalışmaların eseri olarak turnuvayı güzel bir sonuçla tamamladığını belirten Gülsena Karakuyulu, 2014 yılından beri düzenli olarak şampiyon olduğu için Türkiye şampiyonlarına daha rahat çıktığını dile getirdi. Bir sonraki hedefinin dünya şampiyonlarına gitmek olduğunu söyleyen Karakuyulu, “Maç, 2022 Türkiye Şampiyonası’ydı, Isparta’da yapıldı. Bu maça tabii ki çok fazla çalışarak ve emek vererek girdik. Yaklaşık günlük 8-9 saati bulan antrenmanlarımız oldu. Hiç pes etmeden, çok fazla çalışarak şampiyonayı güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Tabii ki her rakibi bizim için ayrı bir potansiyel olarak görüyorum, rakiplerimizi küçümsediğimizde tam tersi çıkabiliyor. Bunları annem bana çok küçük yaşta öğretmişti. Türkiye şampiyonalarına biraz daha rahat çıktığımı söyleyebilirim çünkü 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak ben şampiyon oldum ve bunu sürekli yerine koymam için tekrardan daha çok çalışmam gerekiyor. Benden sonra gelenler daha çok çalışmış olarak geliyor, ben de eksiklerimi tamamlayarak sorunsuz bir şekilde tamamlıyorum. Bu 12. Türkiye şampiyonluğum, 136. da madalyam. Tekrardan Türkiye şampiyonu olup, Avrupa şampiyonu olup, dünya şampiyonalarına gitmeyi hedefliyorum diyebilirim. Allah’a şükür şimdiye kadar hepsini başardım” ifadelerini kullandı.

“Özellikle kadınlar bu spora daha fazla yönelmeli”

Örnek aldığı kişinin annesi olduğunu aktaran Gülsena Karakuyulu, özellikle kadınların savunma sporuna yönelmesini dilediğini belirtti. Tekvandonun aslında bir savunma sporu olduğunu vurgulayan Karakuyulu, “Benim örnek aldığım kişi her zaman annemdi. Aslında dövüş sporu olarak tekvando bir savunma sporudur. Öncelikle kendimizi savunmamızı öğretiyorlar bize. Birisi herhangi bir anda saldırırsa kendimizi korumamız ve savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden özellikle kadınların daha fazla kendilerini savunmaya yönelik sporlara yönelmesini temenni ederim” diye konuştu.