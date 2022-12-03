Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer Ayça, Altınova Belediyesi 4. Uluslararası Resim Sergisi çerçevesinde düzenlenene söyleşiye katıldı.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer Ayça, Altınova Belediyesi 4. Uluslararası Resim Sergisi çerçevesinde düzenlenene söyleşiye katıldı.

Vedat Akdamar’ın moderatörlüğündeki söyleşi Altınova Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Televizyonlarda reklamsız tek bir karenin olmadığını söyleyen Gülsen Tuncer Ayça, “İnsanları tüketimin kölesi haline getirmek için her şeyi yapıyorlar. En duygusal, en dramatik anda reklâm fışkırıyor. Amaç, halkı uyandırmak, gözünü açmak değildir. Gözü açılan insan itiraz eder, soru sorar. Bu, yönetimleri rahatsız eder. Tüketim sektörüne bağlı kanalların öncelikli amacı, geniş izleyiciyi kendisine bağımlı tutmasıdır. Evlilik programları, yemek programları en fazla izlenen yapımlar. Düzeyleri ortada. Bunlara baktığımız zaman neyin, kime hizmet ettiğini görüyoruz zaten” diye konuştu.

Söyleşi sonunda Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Gülsen Tuncer Ayça ve yönetmen eşi Engin Ayça ile Moderatör Vedat Akdamar’a Doğa Pasaportu, Altınova kivisi ve Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde elde edilen bitki çaylarından hediyeler verdi.