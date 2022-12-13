Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi’nin Toybelen’e taşınmasıyla artık Samsun’da yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi’nin Toybelen’e taşınmasıyla artık Samsun’da yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle kentsel dönüşüm projelerinin hızla yükseldiği Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, şehri daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için her alanda önemli yatırımlara imza atıyor. Şehrin hızla büyüyüp gelişmesiyle kent merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi’ni taşıyarak Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünü gerçekleştirecek belediye, TOKİ’ye yaptırılan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasını bekliyor.

Tasarımı, işlevselliği ve altyapısıyla ülkenin en modern sanayi olacak Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları yakından takip ederken, 82 adet ticari birimin bulunacağı projede inşaatın yüzde 46’sı bitirildi.

“Geleceğe yeni bir vizyonla yürüyoruz”

Gülsan esnafının taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından iş yerlerinin yıkımına başlayacak Büyükşehir Belediyesi, 650 dönüm alanı, doğal yaşam alanına dönüştürecek. Millet Bahçesi ve Doğupark ile bütünleştirilecek alan için tasarlanan projeyle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Karadeniz’in merkezi Samsun, geleceğe artık yeni bir vizyonla yürüyor. Şehrimizin alt ve üst yapıdaki kronik sorunlarını tek tek çözüyoruz. Bunlardan birisi de Gülsan Sanayi Sitesi problemiydi. Uzun yıllardır taşınmayı bekleyen sanayi sitesinde mutlu sona yaklaşıyoruz. Esnaflarımız Toybelen’e taşınınca artık Samsun için yeni bir dönem başlayacak. Bu büyük alanı, bölgenin en büyük ve en muhteşem projesiyle ihya edeceğiz. İçerisinde 252 dönümlük botanik bahçesi, kültür, sosyal ve eğitim alanları yanında selatin camii külliyesiyle burası, Samsun’un kalbi olup herkesin nefes alıp keyifli zaman geçireceği muhteşem bir doğal yaşam alanına dönüşecek” dedi.

“Toybelen Sanayi Sitesi, Türkiye’ye örnek olacak”

Taşınma sürecinde hiçbir esnafın mağdur olmasına izin vermeyeceklerinin altını da çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İnsanlarımızı seviyoruz. Bu nedenle her alanda samimiyetle, gayretle ve özveriyle çalışıyoruz. Tüm kadromuzla birlikte 7/24 sahadayız. Samsun’u geleceğe emin adımlarla taşıma noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. Gülsan’ın taşınması demek, şehrimizin en önemli engellerinden birisinin daha ortadan kalkması, sanayi sektörünün daha kaliteli ve düzenli şekilde kümeleşmesi, çağdaş ve modern şehirleşmenin hızlanması, halkımızın mutlu ve huzurlu olması demektir. Sanayi esnaflarımız da gelecek kaygısı olmadan uzun yıllar yeni sanayi sitesinde faaliyet gösterecek. Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyonda mükemmel altyapısı ve tasarımıyla Toybelen Sanayi Sitesi, Türkiye’ye örnek olacak. Böylesine önemli bir projenin Samsun’a kazandırılmasındaki katkılarından dolayı başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’a, Samsun milletvekillerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.