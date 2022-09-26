Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği (GAHİB) tarafından, Gülsan Holding’e Türkiye’de halı sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar ve verdiği byük desteklerden dolayı "Vefa" ödülü verildi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği (GAHİB) tarafından, Gülsan Holding’e Türkiye’de halı sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar ve verdiği byük desteklerden dolayı "Vefa" ödülü verildi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreninde, halı sektörünün gelişmesinde önemli rolü bulunan firmalar da unutulmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda sanayici ve iş adamlarının katıldığı Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni büyük ilgi gördü. Şehitkamil Sanat Merkezinde gerçekleşen ödül töreninde Gülsan Holding’e, sektörün gelişimine katkılarından dolayı "Vefa" ödülü verildi. Halı İhracatının Yıldızları Ödül töreninde Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’dan aldı. Bakan Varank, Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül ve Başkan Kaplan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Gaziantep merkezli Gülsan Holding, 1994 yılında yaptığı BCF iplik tesisi yatırımı dolayısıyla ödüle layık görüldü. Gülsan’ın BCF halı ipliği yatırımı ile halı imalatında akriliğin yerine PP iplik kullanılmaya başlandı. Akriliğe göre leke tutmayan, kolay temizlenen, tüylenmeyen ve renk değiştirmeyen PP iplikle imal edilen halılar yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyük ilgi gördü. Halı imalatında PP ipliğin kullanılmaya başlanması ile sektörde yeni bir sayfa açıldı. Yatırım, üretim ve ihracat hızlı bir şekilde artmaya başladı. Gaziantep böylece makine halısı üretiminde dünyanın en önemli merkezi haline geldi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gülsan’ın halı ipliği yatırımının sektör için önemli bir milat olduğunu belirterek, "Sektörümüzün sıçrama yaparak bugünlere gelmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.