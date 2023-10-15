Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan, faaliyet gösterdiği sektörlerde Türkiye liderliğini sürdüren Gülsan Holding’i ziyaret ederek Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Işıkhan öğle yemeğini de Gülsan Holding işçileriyle birlikte yemekhanede yedi.

Gaziantep’e çeşitli programlara katılmak üzere gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan Gülsan Holdingi de ziyaret etti. Bakan Işıkhan’a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Adalet Eski Bakanı ve Ak Parti Gurup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin eşlik etti. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’ndan yatırımlar ve üretimin yanı sıra faaliyet gösterilen sektörler hakkında da bilgiler alan Bakan Işıkhan öğle yemeğini fabrikada çalışan işçilerle birlikte kurum yemekhanesinde yiyerek işçilerle uzun uzun sohbet etti. Yatırımları, üretim ve istihdamının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracatlarla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’na teşekkür eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan ve beraberindekiler ziyaretin ardından Gülsan Holding’den ayrıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, “Bu gün tesislerimizi ziyaret ederek bizleri onure eden başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Adalet Eski Bakanı ve Ak Parti Gurup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve beraberlerindeki heyete teşekkür ediyorum. Gülsan Holding her zaman olduğu gibi faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde en iyiyi yapabilmek ve sürdürülebilir üretim ve ihracat için üzerine düşenleri gerçekleştirmeye devam edecektir” dedi.