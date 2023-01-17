Geçtiğimiz yıl girdiği ameliyat sırasında beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Gülşah Gizem Angı’nın ismi doğum gününde fakülte dersliğine verildi.

Geçtiğimiz yıl girdiği ameliyat sırasında beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Gülşah Gizem Angı’nın ismi doğum gününde fakülte dersliğine verildi.

Gülşah Gizem Angı’nın doğum gününde açılışı yapılan Gülşah Gizem Angı Seminarıumu açılış töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Geçen yıl kaybettiğimiz doktora öğrencimiz Gülşah Gizem Angı adına hazırlanan dersliğimizin açılışı için bir aradayız. Kıymetli ailesi Ayhan ve Vicdan Angı, bir insan nasıl anılmalı onun örneğini sergiliyor. Ailesine bu anlamlı katkıları için teşekkür ediyorum. Kayıpları için tekrar baş sağlığı diliyorum" dedi.

Gülşah Gizem Angı’nın acısının Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak yüreklerinin tam ortasına düştüğünü söyleyen Rektör Özkan, "Ateş düştüğü yeri yakar demişler. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak büyük bir aileyiz. Ve sevgili Gizem kızımız bu ailenin hep bir parçası olarak kalacak. Adı bu sınıfta hatırası daima kalbimizde yaşayacak. Şüphesiz her kayıp büyük. Ancak gençlerin kaybı içimizi daha bir başka parçalıyor. Yine de hep birlikte metanetli olmak zorundayız. O da bunu isterdi eminim. Artık O bu sınıfta adıyla yaşayacak. Başka öğrencilere ışık olacak" şeklinde konuştu.

"Yaşasaydı bugün doğum günü olacaktı"

Gülşah Gizem Angı’nın babası Ayhan Angı ise, "Gülşah Gizem Angı yaşasaydı bugün doğum günü olacaktı. Ve hemen hemen 15.00-15.30 arasında dünyaya gelmişti. Sayın Rektörümüz sayesinde senatodan çıkan kararla yaş gününe yetiştirmeye çalışmıştık bu açılışı ve gerçekleştirebildik. Lider ruhlu bir çocuktu. Bizler Angı ve Önal ailesi olarak canını yitirmiş iki aileyiz. Bizler Gülşah Gizem Angı’nın anısını yaşatmak için eğitim camiasına gücümüz yettiği kadar biz de varız diyeceğiz. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Açılış törenine; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Gökhan Akyüz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emre İpekçi Çetin, Gülşah Gamze Angı’nın babası ve annesi Ayhan ve Vicdan Angı, aile dostları ve akademisyenler katıldı.