Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen kariyer günlerine davet edilen Aydınlı iş insanı Yasin Gülpolat, üniversiteli geçlerle ilkokul çağlarında çikolata satarak başladığı iş hayatını anlattı. Konuşmasında motivasyonun ve gayretin öneminden söz eden Gülpolat, “Kader gayrete aşıktır. Türkiye krizlerden bile fırsat oluşturan bir ülkedir. Kimse motivasyonunu kaybetmesin. Önünüze güzel fırsatlar çıkacak” dedi.

Aydın’da başta eğitim sektörü olmak üzere çeşitli branşlarda hizmet veren Netkampüs Firmasının sahibi olan Yasin Gülpolat, başarının temelinde gayret ve motivasyon gizli olduğunu belirtti. Henüz 38 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde kendi alanında önemli bir işletmenin sahibi olan Yasin Gülpolat, umutsuzluk içinde pek çok gence adeta umut aşıladı. İlkokul yıllarından itibaren zorlu ve bir o kadar da mücadele ile geçen hayat hikayesinden üstü kapalı söz ederek bugün geldiği noktaya adeta motivasyon ve mücadele ile ulaştığını belirten Yasin Gülpolat, ADÜ’nin 2024 Kariyer Günleri’nde gençlerin adeta ufkunu açtı.

“Planınızı yapın fırsatları değerlendirin”

Günümüz gençliğinin umutsuz olmasına anlam veremediğini aslında ölçülü olan kaygının motivasyon ve başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Yasin Gülpolat, “Herkes kariyer planını ve motivasyonunu iyi belirlemesi lazım. Bugün bazıları ülkemiz için her ne kadar karamsar tablolar çizmek istese de Türkiye’miz bir fırsatlar ülkesidir. Ben sizleri çok şanslı görüyorum. Çünkü yaşanan krizlerden bile fırsat oluşturma potansiyeliniz var. Sizler de hayatta önünüze çıkan fırsatları çok iyi değerlendirin. Ancak ne olursa olsun itibarınızı ve motivasyonunuzu koruyun” dedi.