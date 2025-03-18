Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gülpınar, mesajında, "Şanlı tarihimiz, imanımızdan doğan, milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazanılmış eşsiz zaferlerle doludur. Bu zaferlerden biri de, 110 yıl önce kazanılan Çanakkale Zaferi’dir. Çanakkale, sadece bir savaş değil, bir milletin yeniden diriliş destanıdır. Anadolu’nun dört bir yanından vatan evlatları, kadın-erkek, genç-ihtiyar demeden cepheye koşmuş, vatan savunmasında yerini almıştır. Öyle ki, Galatasaray Lisesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kayseri, Konya, Trabzon ve İzmir liseleri, cephede şehit düşen öğrencileri nedeniyle o yıllarda mezun verememiştir. Bu zafer, yalnızca silah gücüyle değil, iman, cesaret ve fedakarlıkla kazanılmıştır. Mehmetçik, yokluk içinde dahi inancıyla destan yazmış, Seyit Onbaşı 276 kiloluk mermiyi omuzlamış, milletimiz bağımsızlığı için canını ortaya koymuştur. Bugün özgürlüğümüzü, bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan kılan aziz şehitlerimize borçluyuz. Çanakkale ruhunu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.