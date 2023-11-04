Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Gülnar ilçesine bağlı birçok mahallede yol genişletme ve sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kuskan Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi grup yolu ilçe sınırına kadar olmak üzere 9 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme ve sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, Gülnar- Örenpınar Mahalle yolundan Mut ilçe sınırına kadar 6 kilometre uzunluğundaki yolda süren sathi kaplama asfalt çalışmalarını da tamamladı.

Ekiplerce ayrıca 14 kilometre uzunluğundaki Gülnar Gezende-Avurga- Ilısu- grup yolunda da sathi kaplama asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

“Büyükşehir bizi tozdan topraktan kurtardı”

Gülnar’ın Köseçobanlı Mahallesi sakinlerinden Ayşe Tüzün, yollarının çok güzel olduğunu kaydederek, “Bundan iyisi can sağlığı. Bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Bizi tozdan, topraktan kurtardığı için bütün ekibe teşekkür ederiz. Önceki yol çok bataklıktı, şimdi düzeldi. Emeği geçenlere ve vesile olanlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Gülnar’ın Kuskan Mahallesi’nde önceki dönem muhtarı Hasan Hüseyin Türkşen de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Kuskan Mahallesi’ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Yolun eski durumu çok kötüydü. 2 araba karşı karşıya geldiği zaman, yan yana zor geçerdi. Şimdi yolun genişletmesini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptırdı, asfaltını da döktürdü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.