Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesi koordinesinde, Gülnar Kent Konseyi tarafından organize edilen, 16 takımın mücadele edeceği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

İlçede spor faaliyetlerini ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlenen voleybol turnuvası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü arasında oynanan açılış maçı ile başladı.

Turnuva açılışına ve açılış maçına; , İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Celal Kadim, Ak Parti İlçe Başkanı Tevfik Kalemci, Ülkü Ocakları Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, kurum amirleri ve müdürleri ile birlikte katılım sağlayıp, takımlar, voleybol komitesi ve vatandaşlar ile birlikte kurumlar arası voleybol turnuvası açılışını gerçekleştirdiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü arasında oynanan maç ile başlayan turnuvada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımında İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız takım kaptanı olarak yerini aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3-1 skorla galip gelse de kazanan dostluk oldu.

İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız açılışta yaptığı konuşmada; “Öncelikle turnuvamıza hepiniz hoş geldiniz. İlçemizde Kent Konseyi tarafından organize edilen Voleybol Turnuvasına katılan takımlara, maç hakemlerimize, maçı izlemeye gelen seyircilerimize teşekkür ederim. İnşallah dostlukların yaşandığı bir turnuva olur. Turnuvanın düzenlenmesinde başta turnuvayı organize eden Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca’ ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar açılışta yaptığı konuşmada; “Gülnar Kaymakamlığımız ve Gülnar Belediyemiz koordinesinde Gülnar Kent Konseyi tarafından kurumlar arası iş birliği ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlenen voleybol turnuvası başlıyor. Hepiniz turnuvamıza hoş geldiniz. İnşallah sorunsuz bir şekilde turnuvamız tamamlanır. Kurumlar arası kaynaşmayı arttırmak ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla bu tarz spor faaliyetlerimiz devam edecektir. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde başta İlçe Kaymakamımız Sayın Musa Ayyıldız’ a, Kent Konseyi Başkanımız Sayın Selami Bağca’ ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca açılışta yaptığı konuşmada; “Gülnar İlçemizde Gülnar Kaymakamlığımız ve Gülnar Belediyemiz koordinesinde Gülnar Kent Konseyimiz organizasyonuyla kurumlar arası iletişim, koordinasyon ve kaynaşmayı arttırmak amacıyla voleybol turnuvası düzenledik. Turnuvamıza hepiniz hoş geldiniz. Turnuvamıza 16 takım katıldı. İnşallah Turnuvamız kazasız belasız gerçekleşir. Turnuvaya desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekilimize, voleybol komitemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dilerim” dedi.