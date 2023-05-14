Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yapılan iş birliği ile Qudra 2 Programı çerçevesinde ’Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretimin Teşviki Projesi’ kapsamında Gülnar’da zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Tören kapsamında 25 mahallede 37’si kadın olmak üzere toplam 151 üreticiye 3 bin 20 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Mersin’in tarımına ve üretim desenine katkı sağlamak, ekonomik, ekolojik, çeşit yönünden verimliliği artırmak, kapama zeytin bahçelerinin sayısını artırarak zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede, fidanlar yüzde 100 hibeli olarak veriliyor. Üreticinin yüksek verimli ve kaliteli meyveler elde ederek gelir seviyesinin yükseltilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde 13 ilçede, 408 mahallede, 558’i kadın, bin 555’i erkek olmak üzere 2 bin 113 üreticiye toplamda 42 bin 260 adet zeytin fidanı dağıtımı yapılacak. Dağıtılan fidanlarla bin 300 dekar alan zeytin üretimine kazandırılacak.

“Amacımız küçük ölçekli üreticilerimizin girdi maliyetini düşürmek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yapan Hasan Özdemir, ’Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi’nin detaylarını anlattı. Gülnar’da zeytin fidanı verilen üretici sayısını paylaşan Özdemir, “Burada Gülnar ilçemizde bunların 37’si bayan üretici, 144’ü erkek üretici olmak şartıyla toplamda 151 üreticimize 3 bin 20 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Burada amaç küçük ölçekli yoksul üreticilerimize gerekli fidan katkısını sağlayarak kısmi de olsa üretim girdi maliyetlerini düşürecek şekilde fidan desteği ile birlikte üreticilerimize yardımcı olma amacını taşıyoruz. Burada yaklaşık 3 bin fidanlarımızla birlikte 150 dönüm civarındaki arazimizde zeytin üretimi faaliyeti geliştirilecek” dedi.

Zeytinin üreticisine sağlayacağı katkıdan da bahseden Özdemir, “Zeytin bitkisi, çok uzun ömürlü bitkilerden biridir ve rantabl olarak üreticilerimize sürekli gelir sağlayan bir bitki türüdür. Zeytin fidanlarımız dikimden itibaren üçüncü- dördüncü yılında verime geçecektir. Beşinci yıldan itibaren her yıl verim artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Dönümde bin 500 kilogram zeytin elde edilebilir”

Mersin’in şartlarına göre bir ağaçtan ortalama 55 kilogram verim alınabildiğini belirten Özdemir, “Dönümde bin 500 kilogram zeytin ürünü elde etmekteyiz. Bundan da 300 litre zeytinyağı tedariği sağlanmakta. Bu da üreticilerimiz için ciddi manada bir gelir kaynağı oluşturmakta. Zeytini aynı zamanda yeşil ve siyah sofralık olarak değerlendirme ve bu şekilde pazarlama imkanlarımız var. Zeytinyağını da ham yağ, zeytin sofralık yağı ve sızma yağı şeklinde değişik kategorilerde pazarlama imkanları var” diye konuştu.

“Vahap Başkanımızın teşvikleriyle zeytin işine başlayacağız”

Gülnar’ın Emirhacı Mahallesi’nde zeytin ve ceviz yetiştiriciliği yap Aslı Oğuz. Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz fidan almanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Çok iyi bir şey, çok memnunuz. Ekonomiye katkıda bulunuyor. Olmayan kişilere dağıtıyor. Daha güzel oluyor yani. Başkanımıza teşekkür ederiz, ondan memnunuz” şeklinde konuştu.

Gülnar’ın Bozağaç Mahallesi’nden Ahmet Mor, emekli olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tarıma yöneldiğini belirterek, “Vahap Başkanımızın teşvikleriyle inşallah zeytin işine başlayacağız, zirai ilaç, zirai ticaret işleriyle uğraşacağız. Zeytin üretimine katkıda bulunmaya çalışacağız” derken, Tepe Mahallesi’nde yaşayan ve eşiyle birlikte tarımla uğraşan Şadiye Yüzbaşıoğu ise, “Zeytin yetiştireceğim, yağını çıkaracağım. Sürekli üretmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.