Gülnar Belediyesi daha kaliteli ve konforlu ulaşım için başlattığı asfalt çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kendi asfalt üretim tesisinde üretiyor, vatandaşların hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Gülnar Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarına İshaklar Mahallesinde hızla devam ediyor. Yolların önce zemin hazırlığı yapılıyor ve ardından çift kat sathi asfalt serim faaliyeti gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmaları ile ulaşımın artık daha da kolaylaşacağını ifade eden Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Gülnar Belediyesi olarak ilçe merkezinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı aynı hız ve aynı kararlılıkla kırsal mahallelerimizde de devam ettiriyoruz. Program dahilinde ilçemizin her noktasına hizmetlerimizi götürüyoruz. Daha yaşanılabilir ve modern bir ilçe oluşturma gayretindeyiz. Gülnar’ımıza yakışanı yapıyoruz. Ekiplerimiz şu anda İshaklar Mahallemizde zemin hazırlığı tamamlanan bölümlerde asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Gülnar’da halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, daha yaşanılabilir, daha güzel bir Gülnar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları adına ekiplerimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. İnşallah ilçemizde asfaltsız yol bırakmayacağız. Çalışmalarımızı belirlenen program dahilinde sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yenilenen yollar Gülnar’ımıza ve halkımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.