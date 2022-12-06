Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesi koordinesinde, Gülnar Kent Konseyi tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final maçı ve kapanış programı ile sona erdi.

İlçede spor faaliyetlerini ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlenen ve 16 takımın mücadele ettiği turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı. 25 Ekim 2022 tarihinde başlayan turnuvanın final maçında Akkuyu NGS takımı, İlçe Milli Eğitim takımını 3 - 0 yenerek şampiyon oldu. Turnuvayı ikinci olarak İlçe Milli Eğitim takımı tamamladı. Üçüncülük müsabakasında GAL-100. Yıl takımı, Gülnar Devlet Hastanesi takımını 3 – 0 yenerek turnuvayı 3 olarak tamamladı.

Turnuvanın kapanış programına; İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Ertugay, Hakim Muhammet Furkan Dumanlıdağ, Hakim Taner Erdemir, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Celal Kadim, Ak Parti İlçe Başkanı Tevfik Kalemci, Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, kurum amir ve müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuvan düzenlenmesinde katkı ve desteklerinden dolayı, Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca tarafından, İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız’a ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar’a plaket takdim edildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Gülnar Kaymakamlığımız ve Gülnar Belediyemiz koordinesinde Gülnar Kent Konseyi tarafından kurumlar arası iş birliği ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlenen voleybol turnuvamız bugün heyecanlı maçlar ile sona erdi.

Turnuvanın şampiyonu Akkuyu NGS takımımızı, ikincisi İlçe Milli Eğitim takımımızı, üçüncüsü GAL-100. Yıl takımımızı ve turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Turnuvanın kazananı dostluk ve kardeşlik oldu. Kurumlar arası kaynaşmayı arttırmak ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla bu tarz spor faaliyetlerimiz devam edecektir. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde başta İlçe Kaymakamımız Sayın Musa Ayyıldız’ a, Kent Konseyi Başkanımız Sayın Selami Bağca’ ya, voleybol komitemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca programda yaptığı konuşmada; Gülnar Kaymakamlığı, Gülnar Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz Voleybol Turnuvasının finalini gerçekleştirdik. Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza, hakemlerimize, seyircilerimize teşekkür ederim. Turnuvada ödül alan takımlara ve oyuncuları tebrik ederim. . Turnuvaya desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekilimize, voleybol komitemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Ertugay ve Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca tarafından verildi.