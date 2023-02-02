Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getiren Gülnar Belediyesi 4'üncü "Sıfır Atık Belgesi'ni" aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getiren Gülnar Belediyesi 4'üncü "Sıfır Atık Belgesi'ni" aldı.

Gülnar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Gülnar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık Tesisleri için 09.11.2022 tarihi itibariyle “Sıfır Atık Belgesi” almaya lâyık görüldü.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan ÜNÜVAR konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Gülnar Belediyesi olarak Sıfır Atık Belgesi kazandırmaya devam ediyoruz. Daha önce Gülnar Belediyesi İdari Binamız, Ulaştırma Amirliği hizmet binamız ve Kalker Ocağı için bu belgeyi almıştık şimdi de Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık Tesislerimize Sıfır Atık Belgesi almaya layık görüldük. Çöplerimizi ayrıştırarak bir yandan geri dönüşüme katkı sağlıyor, diğer yandan doğamızı koruyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce tüm şartları sağlayan belediyemiz Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır. Biz Gülnar Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden beri çevremizi temiz tutma ve çevrenin kirlenmesini önleme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti ve çabası içerindeyiz. Daha temiz, daha güzel bir Gülnar için çalışıyoruz. Belediye hizmet binalarımızdan başlattığımız Sıfır Atık Belgesini önümüzdeki yıllarda tüm Gülnar’da hayata geçireceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.