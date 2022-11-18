Merhum İş adamı Niyazi Develi’nin ailesi tarafından ve Diş Hekimi Kutlay Özcan aracılığıyla belediyeye bağışlanan çeşitli hayvanları içerisinde bulunduran, hayvan barınağı Gülnar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırıldı.

Çamlık Mesire Alanı, Yörük Sofrası bahçesinde bulunan barınak, çeşitli türden hayvanlarla renklendi. İçerisinde ceylan, güvercin, ördek, kaz, hindi, değişik ırklarda tavuk, bıldırcın ve Aksaray malaklısı ırkından köpeklerin bulunduğu barınak Çamlık mesire alanında geçici olarak yerini aldı. İlerleyen zamanlarda, hayvan barınağı ilçede bulunmayan hayvan çeşitleri ile zenginleştirilerek Gülnar Göleti Mesire Alanında hayvanların doğal ortamları sağlanarak daha geniş bir alanda kurulacak.

Veteriner Hekim kontrolünde bakımları yapılan hayvanların bulunduğu barınağı vatandaşlar haftanın tüm günlerinde ziyaret edebilecekler.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Gülnar Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız ve ilerleyen zamanlarda Gülnar Göleti Mesire Alanımızda hayvanlarımızın doğal ortamları sağlanarak daha geniş alanda hizmet verecek olan hayvan barınağımız ilçemize hayırlı olsun. Geçici olarak Gülnar Çamlık Mesire Alanımıza kurduğumuz barınakta birçok hayvan türümüz bulunmakta. Barınakta yeni türler ve yeni hayvanlar kazandırmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Burada Özellikle çocukların dikkatini çeken çeşitli hayvanlar yer alıyor. Buradaki amacımız çocuklara ve vatandaşlarımıza hayvan sevgisi aşılamak, çevreye ve canlılara duyarlı olmalarıdır. Vatandaşlarımız çeşitli hayvanların bulunduğu barınak sayesinde mesire alanımızda ve Yörük Sofrasında çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebilecekler. Tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı,b oksijenin bol olduğu temiz havada güvenli bir şekilde gönüllerince vakit geçirebilecekleri Yörük Sofrasına ve hayvan barınağımıza davet ediyoruz. Ayrıca, Merhum İş adamı Niyazi Develi’nin ailesine ve Hemşehrimiz Diş Hekimi Kutlay Özcan’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.