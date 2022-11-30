Gülnar Belediyesi, kent estetiğine uygun renkli, modern kafesleri mahallelerde bulunan çöp konteynerlerine yerleştiriyor.

Gülnar Belediyesi, ilçede bulunan çöp konteynerlerini kent estetiğine yakışan bir görüntüye ulaştırmak için başlattıkları kafes uygulamasına tüm mahallelerde devam ediyor. Ekipler renkli, modern kafeslerle çöp konteynerlerini kapatarak daha güzel bir görünüm sağlıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar; “Belediye olarak ilçemizin temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturulması, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini her zaman önceliklerimiz arasında tutuyoruz. İlk etapta çarşı merkezimizde bulunan çöp konteynerlerinde başlattığımız bu uygulama vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi ve beğeni gördü. Şu anda da diğer mahallelerimizde çöp konteynerlerinde renkli, yeni modern kafes uygulaması yapıyoruz. İlçemiz Gülnar ve mahallelerimizi temizlik bakımından yeni uygulamalarla, hem kent estetiğine uygun, hem de halk sağlığını en iyi şekilde koruyacak çalışmalarla devam edeceğiz.

İlçemizin modernleşmesi yolunda attığımız adımlar ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz ilçemizde çöp konteynerlerinin daha modern ve daha temiz bir görünüm kazanması için kafes uygulaması yapmaktadır. Bu çalışmalarımızla birlikte hem kentimizin temizliğine önem veriyoruz, hem de mevcut çöp konteynerlerimizi daha modern hale getiriyoruz. Temiz bir Gülnar için gece-gündüz özveri ile çalışan temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha güzel bir Gülnar için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.