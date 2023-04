İftar programında depremzedelerin rahmet ve bereketinin yaşandığı Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik eden Ünüvar, İlçe Kaymakam Vekili, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ile birlikte tek tek masaları gezerek, depremzede aileler ile sohbet edip, yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

İftar Programına İlçe Kaymakam Vekili, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Celal Kadim, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Celal Gök, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Hüsnü Aksekili, Ülkü Ocakları Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, Belediye Başkanının eşi Zübeyde Ünüvar, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve misafirler katılım sağladı.

İlçe Kaymakam Vekili, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan programda yaptığı konuşmada; " Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ülkemiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. Sizler de bu acıyı sonuna kadar hissettiniz. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, siz değerli ailelerine de sabırlar diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren gerek Aydıncık ilçemizden gerek Gülnar ilçemizden ve Türkiye'nin her yerinden devlet ve millet el ele, kucaklaşarak bu yaraları nasıl en kısa sürede sarabiliriz derdine düştük ve milletimizin bu birlik ve beraberliğini o gün yaşamış ve görmüş olduk. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim sizlere sabırlar versin. Bizleri bugün bu iftar programında ağırlayan kıymetli Belediye Başkanımıza ve programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar programda yaptığı konuşmada; " Öncelikle hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde sizlerin canı yandı, bizlerin yüreği yandı. Bizler o acıyı kalbimizin her hücresinde, damalarımızda dolaşan her damla kanda hissettik. Bizler Gülnar halkı olarak İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde depremin ilk gününden itibaren o bölgeye gittik. İlçe Kaymakamımız şu anda Arsuz'da, Mut Kaymakamımız Osmaniye'de. Belediyemizde çalışan personellerimizden 86 kişi farklı zamanlarda Gaziantep'e, Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a giderek bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı, ayrıca yardım tırlarımızı, ekipmanlarımızı, hazırladığımız kumanyalarımızı ve bir çok desteğimizi bölgeye gönderdik. Yine İlçemizde bölgeye giden 100'ün üzerinde vatandaşımız var. Biz sizlerin acısını gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince paylaşmak için çalıştık, çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bunu hiç unutmamanızı istiyorum, biz Gülnar halkı olarak bizim ilçemizde bulunduğunuz süre içerisinde sizin hiçbirinizin karşılaşacağı bir sıkıntıya karşı duyarsız kalacağımızı asla ve asla zannetmeyin. Sizlerin her zaman yanında olacağız. Siz bizim yan komşumuz Ahmet amca, üst komşumuz Hatice abla, köylümüz Mehmet dayı neyse osunuz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Burada bulunan annelerimin, amcalarımın ellerinden, çocukların gözlerinden öpüyorum. Burada bir kardeşiniz var, bunu asla unutmayın. Yaşanan afette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Yusuf Kaya tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile program son buldu.