14 Mayıs'da yapılacak olan 13 Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar; "Milletvekilliği aday listemiz açıklandı. Mersin'de sıralamaya giren birbirinden değerli 13 aday arkadaşımıza çıktıkları bu kutlu yolda başarılar diliyoruz. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, kararını Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur ittifakından yana kullanarak yeni bir zafere imza atacak. 54 yıllık şanla ve şerefle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasal hayatına katkı sunmuş kutlu yuvada hep birlikteyiz. 14 Mayıs'ta Cumhur'un zaferi hilal ile yükselecek 14 Mayıs gecesi bizim için zafer gecesi olacak" dedi.

Ünüvar açıklamasının sonunda ise; Başbuğ Merhum Alpaslan Türkeş'in sözünü hatırlatarak ülkücülere seslendi; "Ülkücüler bir bütündür, bu bütünlüğünüzü bozmayın, içinize hainler girebilir, sizi birbirinize düşürmeye çalışabilirler, onlara kanmayın ve aldırmayın" dedi.