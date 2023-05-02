Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Muğla’da faaliyetlerini sürdüren balıkçıların çalışma ve yaşam şartalırını rehabilite etmek amacıyla balıkçı barınaklarına bir yenisi ekleniyor. Milas Güllük’te yapılacak barınak çalışmalarına başlandı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Milas ilçesi Güllük Mahallesi’nde faaliyet gösteren Su Ürünleri Kooperatifleri ile balıkçıların da talebiyle bölgeye bir balıkçı barınağı kazandırılması için çalışmaların ilk adımı atıldı. Milas Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda; Güllük mahallesinde balıkçı barınağı ihtiyaç durumu ve tespit çalışması gerçekleştirildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın hazır bulunduğu toplantıda bölgede en az 100 balıkçı tekne kapasitesine sahip bir barınağa ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Toplantıda, yer tespit çalışması da yapılarak daha sonra ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Aynı şekilde, Milas’ın balıkçı köyü Boğaziçi Mahallesinde faaliyet gösteren S.S. Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifi ve muhtarın talebi ile başlatılan Boğaziçi Balıkçı Barınağı’nın zemin etüt ve sondaj çalışmaları da yerinde incelendi. Balıkçılar ve kooperatif yetkilileriyle görüşen İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bölgede çok uzun zamandır barınak sorunu yaşandığını hatırlatarak “Cumhurbaşkanımızın desteği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın girişimleriyle Boğaziçi mevkiinde 100 teknelik balıkçı barınağı projemize start verildi. Bugün İzmir Bölge Müdürlüğümüzle birlikte 3 nolu sondaj platformunda çalışmaları inceledik. Mandalya Körfezindeki bu bölge, kendine has deniz ürünleriyle çok değerli ve su ürünleri üretimimiz açısından da bizim için stratejik bir yer. Balıkçılarımızın bu talebine elbette duyarsız kalamazdık. Yakın zamanda bir barınağa kavuşacaklarını müjdelemekten son derece mutluyuz” dedi.

Milas Kaymakamlığında yapılan toplantıya Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge Müdürü Hacer Erdem Eke, Özelleştirilme İdaresi’nden Seçkin Turan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürü Erdinç Çörekçioğlu, Sür- Koop Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu , Milas Belediyesi İmar Ve Şehircilik Şubesinden Tolga Ay, Ulaştırma Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Dönmez, Taner Biçim, Muğla Su Ürünleri Bölge Yetiştiriciler Birliği yetkilileri Erbil Başkurt, Orhan Ünçel, S.S. Güllük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Balkaş, S.S. Güllük 2 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kuran ve balıkçılar katıldı.