Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Muğla’nın Milas ilçesindeki midye yetiştiriciliği işletmeleri ziyaret edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Muğla’nın Milas ilçesindeki midye yetiştiriciliği işletmeleri ziyaret edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Körfezi’nde bulunan Midye Çiftliklerine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonunda İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelin katılımı ile teknik gezi düzenlendi. Teknik gezide, midye yetiştiriciliği yapan tesisler gezilerek üretim hakkında bilgi alındı. Kılıç Su Ürünleri A.Ş.’ye ait kara tesisinde incelemelerde bulunuldu. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile su ürünleri faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı” denildi.