Yıldırım Belediyesi’nin, hayırsever desteği ile Güllük Mahallesi’ne kazandırdığı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda çalışmalar tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi’nin, hayırsever desteği ile Güllük Mahallesi’ne kazandırdığı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda çalışmalar tamamlandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler ve İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci ile yapımı tamamlanan Güllük Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Bünyesinde, poliklinik, aşı, çocuk, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası, gebe izleme odası ve emzirme odası gibi birimlerin bulunduğu 2 katlı tesis kısa süre içerisinde ilçe hizmete açılacak.

“Çalışmalarda sona geldik”

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapımı biten 500 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı tesiste 6 doktorun hizmet vereceğini belirtti. Tesisin bünyesinde poliklinik haricinde 2’şer adet aşı, çocuk, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası ve gebe izleme odası ve emzirme odası gibi birimler yer alacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yakın zamanda hizmete açılacak aile sağlığı merkezimiz ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacağız. Bu vesileyle böyle güzel bir hizmetin Yıldırım’a kazandırılmasında büyük katkısı olan hayırseverimiz Kadir Atasoy’a teşekkür ediyorum” dedi.