Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları ile endemik gül türlerini içerisinde barındıran ‘Gülistan Bahçesi’nde yeniden düzenlemeler yaptı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları ile endemik gül türlerini içerisinde barındıran ‘Gülistan Bahçesi’nde yeniden düzenlemeler yaptı.

Van Kalesi’nin kuzey bölgesinde, Abdurrahman Gazi Türbesi yanında bulunan endemik gül türlerini bünyesinde barındıran ‘Gülistan Bahçesi’, yenilenen çehresiyle Vanlıların ilgi odağı oldu. Tarihi ve maneviyatı bir arada barındıran bahçe, rengarenk çiçeklerle göz kamaştırıyor. Bahçede kentin tescilli gül reçeli ve şerbetinin yapımında kullanılan Van Gülü’nün yanı sıra, Hoşap Gülü, Türk Gülü, Isparta Gülü, Şurubi Gül, Beyaz Gül, Turuncu-Sarı Bonanza Gülü, Kral Gülü gibi yaklaşık 300 endemik gül türü bulunuyor.

Gülistan Bahçesi’nde tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Burası ilimiz için tarihi bir değere sahip. Gün içerisinde birçok ziyaretçiye, turiste, gelin ve damada ev sahipliği yapıyor. Van Kalesi eteklerinde, içerisinde bin bir çeşit gül türünü barındıran bu bahçede ekiplerimiz tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü. Yenilenen yürüyüş yolları, oturma alanları, peyzaj çalışmaları, gelin ve damatlar için fotoğraf çekimlerinde kullanabilecekleri bir fotoğraf alanı dizayn edildi. Önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı bu tarihi değerlerimizden olan bahçenin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.