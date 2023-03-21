Tunceli’de halk arasında gulik olarak bilinen çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı. C vitamini açısından zengin, bağışıklığı güçlendirici özelliklerinin yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarının hızlı geçmesine yardımcı olan gulikin kilosu 25 liradan alıcı buluyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve faydalı bir bitki olarak bilinen gulik, Tunceli’de tezgahlardaki yerini aldı. Mart ayının ortalarından itibaren başta Ovacık, Nazımiye ve Pertek ilçeleri olmak üzere taşlık ve çalılık alanlardan toplanan gulik, temizlenip yıkandıktan sonra tezgahlara dizilerek alıcıların beğenisine sunuluyor. Yumurtalı kavurması, çorbası, sulu yemeği, pilavı ve böreği yapılan gulik, doğal antibiyotik olarak da nitelendiriliyor. Tunceli merkezde dağdan topladığı guliki satan Zeki Toy, ’’Genelde mart ortalarında çıkıyor. Gidip toplayıp getiriyoruz. İş yok güç yok. Ekmek paramız için bunu topluyoruz” dedi.

Efendi Özkan ise otun tereyağında yumurtayla kavurmasının yapıldığını belirterek, “Çorbası da olur. İçine pirinç atılıyor. Bu işi hanımlar daha iyi biliyor. Onlar yapıyor biz de yiyoruz” diye konuştu.